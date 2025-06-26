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Матч «Зальцбург» — «Реал» 27 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В ночь на 27 июня в США завершится групповой этап клубного чемпионата мира. Австрийский «Зальцбург» сыграет с мадридским «Реалом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 04:00 мск на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии. Главный арбитр встречи — Дахане Бейда (Мавритания). Игру «Зальцбург» — «Реал» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

«Реал» и «Зальцбург» перед последним туром лидируют в группе H, набрав по четыре очка. Клубы из Испании и Австрии по очереди сыграли вничью с саудовским «Аль-Хилялем» и обыграли мексиканскую «Пачуку». Как следствие клуб из Мексики потерял шансы на попадание в плей-офф, а «Аль-Хиляль» в случае победы над ним может вклиниться в европейский дуэт и даже кого-то опередить. С учетом дополнительных показателей «Реал» для выхода в ⅛ финала устроит и ничья — на победу нужно играть «Зальцбургу», чтобы не зависеть от исхода параллельной игры.

Календарь и результаты матчей клубного чемпионата мира 2025 вы можете найти здесь. Уже известно, что соперниками в первом раунде плей-офф для представителей группы Н станут либо «Манчестер Сити», либо «Ювентус» из группы G.

«Реал» — явный фаворит матча с представителями Австрии даже несмотря на то, что весь групповой раунд обходится без своего главного бомбардира Килиана Мбаппе, который что-то не то съел в США и восстанавливается после желудочно-кишечной инфекции. Команда Томаса Леча находится в тени своего звездного соперника — вряд ли вы даже без подсказки знали, кто тренирует «Зальцбург» — зато все следят за адаптацией в «королевском клубе» Хаби Алонсо, который сменил в Мадриде Карло Анчелотти. Но и по игре австрийский клуб выглядит бледнее: 4 очка в первых двух матчах — очень удачный исход, ведь игрового преимущества у клуба из спортивной империи «Ред Булла» не было.

Хоть «Зальцбургу» победа и нужнее, букмекеры почти не сомневаются в выигрыше «Реала». Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.27. Шансы «Зальцбурга» оценили коэффициентом 9.50. Ничья идет с коэффициентом 6.80.

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