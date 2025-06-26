Матч «Зальцбург» — «Реал» 27 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

«Реал» — явный фаворит матча с представителями Австрии даже несмотря на то, что весь групповой раунд обходится без своего главного бомбардира Килиана Мбаппе, который что-то не то съел в США и восстанавливается после желудочно-кишечной инфекции. Команда Томаса Леча находится в тени своего звездного соперника — вряд ли вы даже без подсказки знали, кто тренирует «Зальцбург» — зато все следят за адаптацией в «королевском клубе» Хаби Алонсо, который сменил в Мадриде Карло Анчелотти. Но и по игре австрийский клуб выглядит бледнее: 4 очка в первых двух матчах — очень удачный исход, ведь игрового преимущества у клуба из спортивной империи «Ред Булла» не было.