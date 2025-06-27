По стопам Месси: Ямаль получит в «Барселоне» 10-й номер

По ходу минувшего сезона в руководстве клуба пришли к единому мнению, что молодой футболист готов к ответственности, связанной с 10-м номером. Ранее «десятка» принадлежала Ансу Фати и формально была оставлена за ним на время его аренды в «Брайтон». На этой неделе стало известно, что Фати отправится в новую аренду в «Монако».