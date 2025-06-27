По стопам Месси: Ямаль получит в «Барселоне» 10-й номер

13 июля Ямалю исполнится 18 лет. В этот день команда соберется на тренировочной базе для прохождения медосмотра и начала подготовки к новому сезону. Ожидается, что в этот же день состоится торжественная церемония передачи Ямалю 10-го номера.
По ходу минувшего сезона в руководстве клуба пришли к единому мнению, что молодой футболист готов к ответственности, связанной с 10-м номером. Ранее «десятка» принадлежала Ансу Фати и формально была оставлена за ним на время его аренды в «Брайтон». На этой неделе стало известно, что Фати отправится в новую аренду в «Монако».
Ранее в «Барселоне» под 10-м номером выступали такие легендарные футболисты как Лионель Месси, Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Диего Марадона.
В прошлом сезоне Ямаль играл под 19-м номером. В сезоне-2023/24 он выступал под 27-м номером, в сезоне-2022/23 — под 41-м.
Ямаль является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне он провел за сине-гранатовых 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 голевых передач. 27 мая «Барселона» продлил контракт с 17-летним футболистом до 2031 года.