Футболист «Реала» Джуд Беллингем пропустит 3−4 месяца после операции

Как сообщает испанское издание AS, 22-летний футболист пропустит как минимум три месяца. Таким образом, он не поможет «Реалу» на старте нового сезона. Ориентировочно Беллингем не вернется на поле до 19 октября. Кроме того, английский полузащитник пропустит два перерыва на матчи национальных команд — с 1 по 9 сентября и с 6 по 14 октября. Отмечается, что Беллингем пожертвует отпуском ради операции на плече.
Боли в плече беспокоят футболиста с ноября 2023 года и с тех пор страдает от периодических болей. Также Беллингем вынужден носить фиксирующую повязку во время матчей. Операция будет сделана после окончания клубного чемпионата мира. 1 июля в ⅛ финала турнира победитель группы H «Реал» сыграет с туринским «Ювентусом», занявшим второе место в квартете G.
Беллингем выступает за мадридский «Реал» с 2023 года. Ранее полузащитник играл за дортмундскую «Боруссию», которая получила за трансфер англичанина 113 миллионов евро. В общей сложности на счету Беллингема 38 голов и 28 результативных передач в 97 матчах за мадридский клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в 180 миллионов евро.