Футболист «Реала» Джуд Беллингем пропустит 3−4 месяца после операции

Как сообщает испанское издание AS, 22-летний футболист пропустит как минимум три месяца. Таким образом, он не поможет «Реалу» на старте нового сезона. Ориентировочно Беллингем не вернется на поле до 19 октября. Кроме того, английский полузащитник пропустит два перерыва на матчи национальных команд — с 1 по 9 сентября и с 6 по 14 октября. Отмечается, что Беллингем пожертвует отпуском ради операции на плече.