Матч «Палмейрас» — «Ботафого» 28 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч пройдет на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии и начнется в 19:00 мск. Главный судья встречи — француз Франсуа Летексье. Игру «Палмейрас» — «Ботафого» в прямом эфире покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бразильские клубы снова доказали, что они лучшие в Южной Америке. Неслучайно, команды из этой страны выиграли 6 последних розыгрышей Кубка Либертадорес, а 4 финала были чисто бразильскими. Все 4 клуба из Бразилии вышли в плей-офф клубного чемпионата мира, и два из них разыграют между собой путевку в четвертьфинал.
«Палмейрас» наряду с «Фламенго» считается сильнейшим среди бразильской четверки. Команда заняла первое место в группе А, набрав 5 очков. «Зелено-белые» сыграли вничью с «Порту» (0:0), победили «Аль-Ахли» (2:0) и ушли от поражения с «Интер Майами» (2:2). Команду тренирует португалец Абел Феррейра, по поведению он напоминает молодого Моуринью. Главный талант Бразилии Эстеван после Неймара голевыми действиями на турнире не отметился. После КЧМ 18-летний форвард отправится в «Челси».
«Ботафого» — действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес. Но команда сейчас не так сильна после продажи нескольких игроков. После клубного ЧМ распродажа продолжится. «Ботафого» победил «Сиэтл» (2:1), «ПСЖ» (1:0) и уступил «Атлетико» с удобным для себя счетом 0:1. Тут ярко играет нападающий Игор Жезус, на его счету два гола. Форвард так же отправится в АПЛ этим летом.
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«Ботафого» выиграл три из последних пяти матчей против «Палмейраса», еще дважды была ничья.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Палмейрасу» в этой встрече, на его победу в основное время можно поставить за 2,38. Победа «Ботафого» стоит 3,50, ничья — 3,00. Вариант «обе забьют» оценивается в 2,08, а тотал больше 2,5 — в 2,55.