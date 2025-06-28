Матч «Палмейрас» — «Ботафого» 28 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Бразильские клубы снова доказали, что они лучшие в Южной Америке. Неслучайно, команды из этой страны выиграли 6 последних розыгрышей Кубка Либертадорес, а 4 финала были чисто бразильскими. Все 4 клуба из Бразилии вышли в плей-офф клубного чемпионата мира, и два из них разыграют между собой путевку в четвертьфинал.