Матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» 1 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

На клубном чемпионате мира осталось сыграть 4 матча в ⅛ финала, в одном из них «Манчестер Сити» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Англичане заняли первое место в группе G, обыграв «Видад» (2:0), «Аль-Айн» (6:0) и «Ювентус» (5:2). Гвардиола дал поиграть всем своим футболистам и попробовал разную тактику в матчах группового этапа. В игре с «Ювентусом» здорово себя проявили вингеры Доку (гол) и Савиньо (гол+пас).
«Аль-Хиляль» стал вторым в группе с «Реалом». Команда Малкома сыграла 1:1 с фаворитом, 0:0 с «Зальцбургом» и победила «Пачуку» со счетом 2:0. В ⅛ финала «Аль-Хиляль» выйдет не в оптимальном составе. Митровича по-прежнему нет, еще один бомбардир Салем Аль-Досари получил травму. Но в распоряжении Симоне Индзаги еще есть игроки с именем: вратарь Буну, экс-защитник «Сити» Канселу, Кулибали, Лоди и Милинкович-Савич.
Матч пройдет на Camping World Stadium в Орландо и начнется в 04:00 мск. Главный судья встречи — Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. Игру «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» в прямом эфире покажет Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Букмекеры не сомневаются в исходе встречи: на победу «Манчестер Сити» в основное время дают всего 1,26. Ничья стоит 6,90, а победа «Аль-Хиляля» — 11,50. От матча ждут много голов, тотал больше 2,5 оценивается в 1,42, а вариант «обе забьют» — в 1,80.