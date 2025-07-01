Александр Мостовой назвал фаворитов в гонке за «Золотой мяч»

«Есть очень много претендентов, выбирать сложно. Если клубный чемпионат мира выиграет “ПСЖ”, получается, что надо давать “Золотой мяч” Усману Дембеле? Он два раза на замену вышел! А “Барселона” вообще не приехала в США, а там Ямаль и Рафинья, которые феерили весь сезон. И Левандовски, который по 40 мячей с 15 лет в каждой команде забивает (смеется). Настало сложное время без Роналду и Месси, будет очень непросто выбрать лучшего», — заявил Мостовой в интервью «Газете.Ru».