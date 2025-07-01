Александр Мостовой назвал фаворитов в гонке за «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что в 2025 году нет явного фаворита в гонке за «Золотой мяч».
«Есть очень много претендентов, выбирать сложно. Если клубный чемпионат мира выиграет “ПСЖ”, получается, что надо давать “Золотой мяч” Усману Дембеле? Он два раза на замену вышел! А “Барселона” вообще не приехала в США, а там Ямаль и Рафинья, которые феерили весь сезон. И Левандовски, который по 40 мячей с 15 лет в каждой команде забивает (смеется). Настало сложное время без Роналду и Месси, будет очень непросто выбрать лучшего», — заявил Мостовой в интервью «Газете.Ru».
В ноябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч». Второе место в голосовании занял Винисиус из мадридского «Реала», третье — его одноклубник Джуд Беллингем.
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.