Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен

Как сообщает Stats Foot, Мбаппе забил за «Реал» в семи разных турнирах в течение одного сезона, что никому не удавалось ранее. Он забил 31 мяч в Ла Лиге, семь — в Лиге чемпионов, два — в Кубке Испании, а также стал автором одного гола в четырех турнирах: Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.