Килиан Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен

Как сообщает Stats Foot, Мбаппе забил за «Реал» в семи разных турнирах в течение одного сезона, что никому не удавалось ранее. Он забил 31 мяч в Ла Лиге, семь — в Лиге чемпионов, два — в Кубке Испании, а также стал автором одного гола в четырех турнирах: Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.
Летом 2024 года Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в мадридский клуб на правах свободного агента. По данным СМИ, «сливочные» выплатили французскому форварду подписной бонус в размере 117 миллионов евро. В сезоне-2024/25 француз принял участие в 58 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил 44 гола и сделал пять результативных передач.
Мбаппе пропустил из-за болезни весь групповой этап клубного чемпионата мира 2025 года. В полуфинале турнира «Реал» сыграет с бывшим клубом француза — «ПСЖ». Игра состоится в среду, 9 июля, на «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде. Это домашняя арена клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс».