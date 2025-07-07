Доннарумма обратился к психологу после инцидента с Мусиалой

На клубном чемпионате мира в США Доннарумма провел пять матчей, в которых пропустил лишь один мяч. В полуфинале турнира «ПСЖ» сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдет в среду, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.