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Доннарумма обратился к психологу после инцидента с Мусиалой

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма обратился к психологу во время четвертьфинального матча клубного чемпионата мира против «Баварии» (2:0). Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Catherine Steenkeste/Getty Images

В конце первого тайма вингер мюнхенцев Джамал Мусиала получил тяжелую травму в результате столкновения с Доннаруммой. Его лодыжка выгнулась неестественным образом, в результате чего он получил перелом малоберцовой кости, из-за которого пропустит до пяти месяцев.

По информации источника, Доннарумма остался глубоко потрясен произошедшим и в перерыве обратился к спортивному психологу «ПСЖ» Хоакину Вальдесу, который пытался убедить вратаря, что он не виноват в травме. Сразу после финального свистка Доннарумма отправился в раздевалку «Баварии», а позднее обменялся нескольким сообщениями с Мусиалой.

На клубном чемпионате мира в США Доннарумма провел пять матчей, в которых пропустил лишь один мяч. В полуфинале турнира «ПСЖ» сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдет в среду, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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