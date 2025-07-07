Доннарумма обратился к психологу после инцидента с Мусиалой

В конце первого тайма вингер мюнхенцев Джамал Мусиала получил тяжелую травму в результате столкновения с Доннаруммой. Его лодыжка выгнулась неестественным образом, в результате чего он получил перелом малоберцовой кости, из-за которого пропустит до пяти месяцев.
По информации источника, Доннарумма остался глубоко потрясен произошедшим и в перерыве обратился к спортивному психологу «ПСЖ» Хоакину Вальдесу, который пытался убедить вратаря, что он не виноват в травме. Сразу после финального свистка Доннарумма отправился в раздевалку «Баварии», а позднее обменялся нескольким сообщениями с Мусиалой.
На клубном чемпионате мира в США Доннарумма провел пять матчей, в которых пропустил лишь один мяч. В полуфинале турнира «ПСЖ» сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдет в среду, 9 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.