Источник: Месси начал переговоры с клубом из Саудовской Аравии

По данным источника, «Аль-Ахли» рассчитывает заполучить аргентинца в декабре, когда у Месси истечет контракт с «Интер Майами» и он станет свободным агентом. По информации источника, руководство «Аль-Ахли» работает над трансфером аргентинца уже несколько недель. Финансовые подробности переговоров не раскрываются, однако саудовская сторона намерена сделать все возможное, чтобы добиться перехода.
Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Аргентинец провел за американский клуб 64 матча, в которых забил 52 гола. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что Месси и «Интер Майами» хотят продлить контракт и делают шаги в соответствующем направлении.
Большую часть своей карьеры Месси провел за «Барселону». Он выступал за клуб с 2003 по 2021 год, сыграв в общей сложности 778 матчей и забив 672 гола. Месси выигрывал с сине-гранатовыми 35 трофеев, в том числе 10 раз чемпионат Испании и 4 раза Лигу чемпионов.
«Аль-Ахли» занял пятое место в завершившемся чемпионате Саудовской Аравии. Команду возглавляет немецкий специалист Маттиас Яйссле, ранее работавший с зальцбургким «Ред Буллом». Также в составе клуба из Джидды играют сенегальский голкипер Эдуар Менди, турецкий защитник Мерих Демирал, ивуариец Франк Кессье, алжирец Рияд Марез, англичанин Айван Тоуни, бразильцы Галено, Роберто Фирмино, Рожер Ибаньес.