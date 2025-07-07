Источник: Месси начал переговоры с клубом из Саудовской Аравии

По данным источника, «Аль-Ахли» рассчитывает заполучить аргентинца в декабре, когда у Месси истечет контракт с «Интер Майами» и он станет свободным агентом. По информации источника, руководство «Аль-Ахли» работает над трансфером аргентинца уже несколько недель. Финансовые подробности переговоров не раскрываются, однако саудовская сторона намерена сделать все возможное, чтобы добиться перехода.