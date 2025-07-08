Полуфинал клубного ЧМ и четвертьфиналы Уимблдона: что посмотреть сегодня

Клубный чемпионат мира выходит на финишную прямую — в первом полуфинале «Флуминенсе» бросит вызов лондонскому «Челси». Бразильская команда, которая перед стартом турнира не выходила даже в топ-15 его фаворитов, до сих пор не проиграла ни одного матча. «Трехцветные» показывают максимально прагматичный футбол, жертвой которого уже стал финалист Лиги чемпионов — миланский «Интер». Защита «Флу» остается одной из самых надежных на турнире, несмотря на то, что ее ключевыми звеньями являются 40-летний защитник Тиагу Силва и 44-летний вратарь Фабио. В то же время у «Челси» был один из самых легких наборов соперников по турниру, при этом была осечка с «Фламенго» и тяжелая игра с «Бенфикой», закончившаяся в дополнительное время. Иначе говоря, подопечные Энцо Марески не выглядели убедительно. К тому же, из-за перебора желтых карточек лондонцы не досчитаются Леви Колуэлла и Лиама Делапа. Все это делает «Флуминенсе» теневым фаворитом матча, где упорство и организованность могут перевесить индивидуальное мастерств ои приподнести нам главную сенсацию турнира.