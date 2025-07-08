Полуфинал клубного ЧМ и четвертьфиналы Уимблдона: что посмотреть сегодня

Теннис. Уимблдон. Мужчины. ¼ финала. Тейлор Фритц (США, 5) — Карен Хачанов (Россия, 20)
15:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Фритц считается одним из теневых фаворитов Уимблдона — на счету 27-летнего американца победы на травяных турнирах в Штутгарте и Истборне. Он выиграл 12 из 13 матчей на траве, а единственное поражение Фритц потерпел на старте турнира в Лондоне через день после триумфа в Штутгарте. При этом на Уимблдоне идет не все так гладко — в первых кругах он сыграл 14 сетов, проведя на корте суммарно десять часов. Только в четвертом круге Фритц смог перевести дух после того, как его соперник снялся во втором сете. Хачанов проводит свой лучший сезон на траве и сейчас находится на пике формы, но против игроков из топ-10 традиционно испытывает проблемы. Возможно, россиянин переломит эту неприятную серию и навяжет борьбу сопернику, ведь на кону не только выход в полуфинал, но и возможность вплотную приблизиться к топ-10.
Теннис. Уимблдон. Женщины. ¼ финала. Аманда Анисимова (США, 12) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 50)
17:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Одна из самых многообещающих теннисисток тура проводит свой лучший сезон в карьере и вот-вот дебютирует в топ-10 мирового рейтинга. За последний месяц она провела 12 матчей на траве, одержав в них 10 побед. Павлюченкова тоже находится в великолепной форме, выиграв 7 из 8 матчей на этом покрытии. Она уверенно двигается по сетке в Лондоне, победив таких статусных соперниц, как Наоми Осака и Эшлин Крюгер. Для обеих теннисисток победа в предстоящем матче — возможность впервые в карьере выйти в полуфинал Уимблдона. Анисимова является фавориткой, все три личные встречи закончились ее победами, но сейчас Павлюченкова находится в феноменальной форме, что вкупе с ее опытом может стать для американки с русскими корнями серьезным испытанием.
Футбол. Товарищеский матч. «Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный)
17:00. Где смотреть: официальный сайт «Динамо».
Динамовцы одержали две уверенные победы на Братском Кубке, обыграв ОФК (4:0) и «Партизан» (3:1). Валерия Карпин обкатывает не только новичков, таких как Максим Осипенко, но и воспитанником академии вроде 16-летнего полузащитника Владислава Степанова. Оба, кстати, отличились забитыми мячами. В этой встрече вероятен дебют Ивана Сергеева, чья трансферная сага завершилась на прошлой неделе. Для «Ахмата» это будет первый товарищеский матч в новом сезоне, в который команда входит под руководством нового главного тренера Александра Сторожука. В Грозный приехали несколько интересных новичков, на которых также будет интересно взглянуть.
Футбол. Клубный чемпионат мира. ½ финала. «Флуминенсе» (Бразилия) — «Челси» (Англия)
22:00. Где смотреть: Okko.
Клубный чемпионат мира выходит на финишную прямую — в первом полуфинале «Флуминенсе» бросит вызов лондонскому «Челси». Бразильская команда, которая перед стартом турнира не выходила даже в топ-15 его фаворитов, до сих пор не проиграла ни одного матча. «Трехцветные» показывают максимально прагматичный футбол, жертвой которого уже стал финалист Лиги чемпионов — миланский «Интер». Защита «Флу» остается одной из самых надежных на турнире, несмотря на то, что ее ключевыми звеньями являются 40-летний защитник Тиагу Силва и 44-летний вратарь Фабио. В то же время у «Челси» был один из самых легких наборов соперников по турниру, при этом была осечка с «Фламенго» и тяжелая игра с «Бенфикой», закончившаяся в дополнительное время. Иначе говоря, подопечные Энцо Марески не выглядели убедительно. К тому же, из-за перебора желтых карточек лондонцы не досчитаются Леви Колуэлла и Лиама Делапа. Все это делает «Флуминенсе» теневым фаворитом матча, где упорство и организованность могут перевесить индивидуальное мастерств ои приподнести нам главную сенсацию турнира.