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Аналитики назвали клуб Матвея Сафонова сильнейшим в мире

«Пари Сен-Жермен» возглавил рейтинг сильнейших клубов мира по версии аналитической компании Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Победители Лиги чемпионов и финалисты клубного чемпионата мира получили максимальную оценку — 100 баллов, возглавив рейтинг Opta Power Rankings, включающий более чем 10 тыс. клубов. В топ-3 рейтинга также вошли «Ливерпуль» и «Арсенал», а в топ-10 более половины мест заняли клубы из АПЛ.

Топ-10 сильнейших клубов мира по версии Opta:

  1. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 100
  2. «Ливерпуль» (Англия) — 99,3
  3. «Арсенал» (Англия) — 98,8
  4. «Манчестер Сити» (Англия) — 98,0
  5. «Барселона» (Испания) — 96,9
  6. «Реал Мадрид» (Испания) — 95,4
  7. «Бавария» (Германия) — 95,2
  8. «Челси» (Англия) — 94,9
  9. «Астон Вилла» (Англия) — 94,8
  10. «Ньюкасл» (Англия) — 94,8

Напомним, что за парижский клуб выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В своем дебютном сезоне он провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

В рейтинг Opta Power Rankings также были включены российские клубы, лучшим из которых был признан «Зенит», занявший 88-е место. В тройку также вошли «Краснодар» и ЦСКА.

Топ-10 сильнейших российских клубов мира по версии Opta:

  • 88. «Зенит» — 84,1
  • 148. «Краснодар» — 81,6
  • 149. ЦСКА — 81,6
  • 180. «Спартак» — 80,9
  • 225. «Динамо» (Москва) — 79,9
  • 262. «Локомотив» — 78,9
  • 431. «Ростов» — 76,3
  • 491. «Рубин» — 75,5
  • 672. «Балтика» — 73,5
  • 714. «Динамо» (Махачкала) — 73,1

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