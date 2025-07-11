Аналитики назвали клуб Матвея Сафонова сильнейшим в мире

Победители Лиги чемпионов и финалисты клубного чемпионата мира получили максимальную оценку — 100 баллов, возглавив рейтинг Opta Power Rankings, включающий более чем 10 тыс. клубов. В топ-3 рейтинга также вошли «Ливерпуль» и «Арсенал», а в топ-10 более половины мест заняли клубы из АПЛ.
Топ-10 сильнейших клубов мира по версии Opta:
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 100
- «Ливерпуль» (Англия) — 99,3
- «Арсенал» (Англия) — 98,8
- «Манчестер Сити» (Англия) — 98,0
- «Барселона» (Испания) — 96,9
- «Реал Мадрид» (Испания) — 95,4
- «Бавария» (Германия) — 95,2
- «Челси» (Англия) — 94,9
- «Астон Вилла» (Англия) — 94,8
- «Ньюкасл» (Англия) — 94,8
Напомним, что за парижский клуб выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В своем дебютном сезоне он провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В первом сезоне с Сафоновым «ПСЖ» выиграл четыре турнира: Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.
В рейтинг Opta Power Rankings также были включены российские клубы, лучшим из которых был признан «Зенит», занявший 88-е место. В тройку также вошли «Краснодар» и ЦСКА.
Топ-10 сильнейших российских клубов мира по версии Opta:
- 88. «Зенит» — 84,1
- 148. «Краснодар» — 81,6
- 149. ЦСКА — 81,6
- 180. «Спартак» — 80,9
- 225. «Динамо» (Москва) — 79,9
- 262. «Локомотив» — 78,9
- 431. «Ростов» — 76,3
- 491. «Рубин» — 75,5
- 672. «Балтика» — 73,5
- 714. «Динамо» (Махачкала) — 73,1