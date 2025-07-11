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Левандовски вслед за Ямалем и Гави перекрасился в блондина

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски сменил имидж, став блондином.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

36-летний футболист поделился фотографией в социальных сетях, на которой он запечатлен с окрашенными волосами.

«Новый сезон, новые волосы, те же цели», — гласит подпись к фото.

Публикация быстро набрала популярность в сети, вызвав оживленную реакцию у болельщиков и партнеров по команде. Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны вслед за своим соотечественником также опубликовал фото с выкрашенными волосами.

«Все мы совершаем ошибки», — иронично подписал фото Щесны.

Ранее в блонд перекрасились партнеры Левандовски по «Барселоне» Ламин Ямаль и Гави.

В минувшем сезоне Левандовски провел за «Барселону» 52 матча во всех турнирах, забив в них 42 мяча.

«Барселона» выйдет из отпуска 13 июля, в день 18-летия Ламина Ямаля. В рамках предсезонной подготовки «сине-гранатовые» отправятся в турне по Японии и Южной Корее, где сыграют с «Виссел Кобе» (27 июля), «Сеулом» (31 июля) и «Тэгу» (4 августа).

Новый сезон в Ла Лиге «Барселона» начнет 16 августа выездным матчем против «Мальорки».

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