Левандовски вслед за Ямалем и Гави перекрасился в блондина

36-летний футболист поделился фотографией в социальных сетях, на которой он запечатлен с окрашенными волосами.
«Новый сезон, новые волосы, те же цели», — гласит подпись к фото.
Публикация быстро набрала популярность в сети, вызвав оживленную реакцию у болельщиков и партнеров по команде. Вратарь «Барселоны» Войцех Щесны вслед за своим соотечественником также опубликовал фото с выкрашенными волосами.
«Все мы совершаем ошибки», — иронично подписал фото Щесны.
Ранее в блонд перекрасились партнеры Левандовски по «Барселоне» Ламин Ямаль и Гави.
В минувшем сезоне Левандовски провел за «Барселону» 52 матча во всех турнирах, забив в них 42 мяча.
«Барселона» выйдет из отпуска 13 июля, в день 18-летия Ламина Ямаля. В рамках предсезонной подготовки «сине-гранатовые» отправятся в турне по Японии и Южной Корее, где сыграют с «Виссел Кобе» (27 июля), «Сеулом» (31 июля) и «Тэгу» (4 августа).
Новый сезон в Ла Лиге «Барселона» начнет 16 августа выездным матчем против «Мальорки».