Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» больше, чем Мбаппе

Винисиус перешел в’Реал«в 2018 году из “Фламенго” за 45 млн евро. В прошлом сезоне он провел за мадридский клуб 58 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 19 голевых передач. Контракт бразильца с “Реалом” рассчитан до лета 2027 года.