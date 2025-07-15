Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» больше, чем Мбаппе

По информации источника, главным препятствием в переговорах является требование 25-летнего бразильца повысить зарплату. На фоне интереса от клубов АПЛ и Саудовской Аравии Винисус хочет зарабатывать в «Реале» больше, чем его партнер по нападению Килиан Мбаппе.
По информации Capology, годовая зарплата Мбаппе в «Реале» до вычета налогов составляет 31,3 млн евро, в то время как Винисиус зарабатывает 20,8 млн евро.
Ранее сообщалось, что Винисиус запрашивает у «Реала» зарплату в размере около 30 млн евро в год, а также требует подписной бонус за продление договора.
По информации журналиста Хорхе Пикона, Винисиус не продлит контракт с «Реалом» этим летом, так как мадридский клуб принял решение отложить этот вопрос на более поздний срок.
Винисиус перешел в’Реал«в 2018 году из “Фламенго” за 45 млн евро. В прошлом сезоне он провел за мадридский клуб 58 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 19 голевых передач. Контракт бразильца с “Реалом” рассчитан до лета 2027 года.