Черчесов объяснил, что нужно поменять на клубном чемпионате мира

— Ну, он это сказал недели две назад, еще до плей-офф, по-моему. А что имел в виду угрозу травм и трудный старт в новом сезоне, это только время рассудит. ФИФА — мощнейшая организация. Дадим все взвесить и оставим им этот вопрос на откуп. Сведут дебет с кредитом, получат бумаги на стол, и не будут делать хорошую мину при плохой игре. Возможно, и согласятся с мнением Клоппа, который это высказал не в форме претензии, а скорее в информативном плане, — добавил Черчесов.