Черчесов объяснил, что нужно поменять на клубном чемпионате мира

Напомним, клубный чемпионат мира проходил в США и завершился 13 июля. В турнире приняли участие 32 команды. В финале встретились английский «Челси» и французский «ПСЖ». «Челси» обыграл действующего победителя Лиги чемпионов со счетом 3:0 и во второй раз в истории завоевал трофей.
— Что нужно менять с точки зрения подбора участников?
— Возможно, надо уменьшать число команд в два или даже в три раза. Что касается качественного состава, то «Барселона» и «Ливерпуль», возможно, обрадовались, что их не было, — приводит слова Черчесова Livesport.
Также специалист прокомментировал слова экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который назвал клубный ЧМ «худшей идеей в футболе».
— Юрген Клопп раскритиковал чемпионат, назвав его худшим изобретением в футболе за всю историю. Не слишком резкая оценка даже для него?
— Ну, он это сказал недели две назад, еще до плей-офф, по-моему. А что имел в виду угрозу травм и трудный старт в новом сезоне, это только время рассудит. ФИФА — мощнейшая организация. Дадим все взвесить и оставим им этот вопрос на откуп. Сведут дебет с кредитом, получат бумаги на стол, и не будут делать хорошую мину при плохой игре. Возможно, и согласятся с мнением Клоппа, который это высказал не в форме претензии, а скорее в информативном плане, — добавил Черчесов.