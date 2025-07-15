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Черчесов объяснил, что нужно поменять на клубном чемпионате мира

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что на клубном чемпионате мира нужно сокращать число участников.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, клубный чемпионат мира проходил в США и завершился 13 июля. В турнире приняли участие 32 команды. В финале встретились английский «Челси» и французский «ПСЖ». «Челси» обыграл действующего победителя Лиги чемпионов со счетом 3:0 и во второй раз в истории завоевал трофей.

— Что нужно менять с точки зрения подбора участников?

— Возможно, надо уменьшать число команд в два или даже в три раза. Что касается качественного состава, то «Барселона» и «Ливерпуль», возможно, обрадовались, что их не было, — приводит слова Черчесова Livesport.

Также специалист прокомментировал слова экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который назвал клубный ЧМ «худшей идеей в футболе».

— Юрген Клопп раскритиковал чемпионат, назвав его худшим изобретением в футболе за всю историю. Не слишком резкая оценка даже для него?

— Ну, он это сказал недели две назад, еще до плей-офф, по-моему. А что имел в виду угрозу травм и трудный старт в новом сезоне, это только время рассудит. ФИФА — мощнейшая организация. Дадим все взвесить и оставим им этот вопрос на откуп. Сведут дебет с кредитом, получат бумаги на стол, и не будут делать хорошую мину при плохой игре. Возможно, и согласятся с мнением Клоппа, который это высказал не в форме претензии, а скорее в информативном плане, — добавил Черчесов.

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