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«Ман Сити» подписал рекордный контракт с Puma на 1 млрд фунтов

«Манчестер Сити» объявил о продлении спонсорского контракта с компанией Puma.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Новое соглашение будет рассчитано до 2035 года и будет приносить «горожанам» 100 млн фунтов в год. Предыдущий контракт с немецкой компанией приносил «Манчестер Сити» 65 млн фунтов ежегодно.

Общая сумма сделки составит 1 млрд фунтов, что делает ее рекордной для английского футбола. Ранее рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед», который в 2023 году подписал 10-летний контракт с Adidas на общую сумму 900 млн фунтов.

Puma стала техническим спонсором «Манчестер Сити» в 2019 году. С тех пор «горожане» четырежды побеждали в АПЛ, завоевали Кубок Англии и дважды — Кубок Английской лиги, а также впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов. Puma также сотрудничает с другими клубами из структуры City Football Group, включая «Жирону», «Палермо», «Мельбурн Сити» и «Мумбаи Сити».

«Мы объединили свои усилия с Puma с амбициями, чтобы бросить вызов себе и выйти за рамки ожиданий. Мы достигли этого и больше за последние шесть сезонов. Сегодняшнее обновление и расширение укрепляют наши отношения и проецируют их в еще более яркое будущее», — сказал исполнительный директор City Football Group Фернан Сориано.

Новый сезон «Манчестер Сити» откроет 16 августа выездным матчем в АПЛ против «Вулверхэмптона».

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