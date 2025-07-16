«Реал» предложил проводить клубный ЧМ каждые два года

По информации источника, представители «Реала» высказали это предложение во время переговоров ФИФА, клубов и конфедераций, которые прошли в Майами во время турнира. В мадридском клубе считают, что клубный ЧМ может стать дополнительным способом монетизировать свою глобальную популярность. Отмечается, что на матчи «Реала» пришлось 25% всех проданных билетов на турнире.