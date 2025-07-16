«Реал» предложил проводить клубный ЧМ каждые два года

По информации источника, представители «Реала» высказали это предложение во время переговоров ФИФА, клубов и конфедераций, которые прошли в Майами во время турнира. В мадридском клубе считают, что клубный ЧМ может стать дополнительным способом монетизировать свою глобальную популярность. Отмечается, что на матчи «Реала» пришлось 25% всех проданных билетов на турнире.
«Реал» стремится максимально монетизировать свою глобальную популярность из-за необходимости погасить кредит в 1,2 млрд евро, взятый на реконструкцию стадиона «Сантьяго Бернабеу». За минувший сезон мадридский клуб заработал 178,6 млн евро призовых, из которых 76,7 млн евро пришлись на клубный ЧМ.
ФИФА пока не планирует проводить клубный ЧМ чаще, чем раз в четыре года, однако в организации ведут обсуждения увеличения числа участников с 32 до 48 команд. Турнир запланирован на лето 2029 года, место его проведения пока не определено.
Серьезный интерес к проведению клубного ЧМ проявляет Катар, который был страной-хозяйкой ЧМ-2022. ФИФА хочет провести новый турнир в странах, которые примут ЧМ-2030 — Марокко, Испании и Португалии. Отмечается, что препятствием является позиция Португалии, которая не заинтересована в проведении клубного ЧМ.
Первый клубный чемпионат мира в обновленном формате завершился в США 13 июля. Его победителем стал «Челси», который в финале разгромил «Пари Сен-Жермен» (3:0). «Реал» дошел до полуфинала, проиграв «ПСЖ» (0:4).
Луис Энрике
Хаби Алонсо
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
6′
Усман Дембеле
9′
Фабиан Руис
(Ашраф Хакими)
24′
Гонсалу Рамуш
(Брэдли Барколя)
87′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
45+2′
25
Нуну Мендеш
80′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
59′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
66′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
59′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
28′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
71′
2
Даниэль Карвахаль
73′
7
Винисиус Жуниор
65′
21
Браим Диас
35
Рауль Асенсио
64′
3
Эдер Милитау
15
Арда Гюлер
84′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
64′
10
Лука Модрич
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти