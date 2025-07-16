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«Барселона» ведет переговоры о спонсорском контракте с ДР Конго

«Барселона» близка к заключению спонсорского соглашения с Демократической Республикой Конго. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Барселона"

По информации источника, министр спорта и развлечений ДР Конго Дидье Будимбу уже несколько недель ведет серьезные переговоры с каталонским клубом. Ожидается, что стороны заключат контракт на четыре года на общую сумму 44 млн евро.

В результате соглашения на задней части футболок игроков «Барселоны» появится логотип «RDC, cœur de l'Afrique» (фр. «ДР Конго — сердце Африки»). Ранее ДР Конго заключила спонсорское соглашение с «Монако», после чего эта надпись появилась на левом рукаве формы монегаского клуба.

ДР Конго — не первая африканская страна, использующая европейский футбол для продвижения своего имиджа. В 2018 году Руанда заключила спонсорское соглашение с «Арсеналом», которое приносило лондонскому клубу около 10 млн фунтов в год. Позднее к кампании Visit Rwanda присоединились «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

В феврале этого года власти ДР Конго потребовали от европейских клубов отказаться от сотрудничества с Руандой на фоне обострения вооруженного конфликта между странами. Позднее к этому требованию присоединилась активная группа болельщиков «Арсенала», после чего клуб досрочно вышел из соглашения. Впоследствии Visit Rwanda заключила новое партнерство с мадридским «Атлетико».

«Барселона» откроет новый сезон 16 августа выездным матчем Ла Лиги против «Мальорки».

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