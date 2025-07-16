«Барселона» ведет переговоры о спонсорском контракте с ДР Конго

По информации источника, министр спорта и развлечений ДР Конго Дидье Будимбу уже несколько недель ведет серьезные переговоры с каталонским клубом. Ожидается, что стороны заключат контракт на четыре года на общую сумму 44 млн евро.
В результате соглашения на задней части футболок игроков «Барселоны» появится логотип «RDC, cœur de l'Afrique» (фр. «ДР Конго — сердце Африки»). Ранее ДР Конго заключила спонсорское соглашение с «Монако», после чего эта надпись появилась на левом рукаве формы монегаского клуба.
ДР Конго — не первая африканская страна, использующая европейский футбол для продвижения своего имиджа. В 2018 году Руанда заключила спонсорское соглашение с «Арсеналом», которое приносило лондонскому клубу около 10 млн фунтов в год. Позднее к кампании Visit Rwanda присоединились «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».
В феврале этого года власти ДР Конго потребовали от европейских клубов отказаться от сотрудничества с Руандой на фоне обострения вооруженного конфликта между странами. Позднее к этому требованию присоединилась активная группа болельщиков «Арсенала», после чего клуб досрочно вышел из соглашения. Впоследствии Visit Rwanda заключила новое партнерство с мадридским «Атлетико».
«Барселона» откроет новый сезон 16 августа выездным матчем Ла Лиги против «Мальорки».