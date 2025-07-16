Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:00
Ауда
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.42
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Динамо Мн
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.04
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Будучност
2
:
Ноа
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зриньски
2
:
Виртус
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брейдаблик
5
:
Эгнатия
0
П1
X
П2

«Я был удивлен». Ямаль — о знаменитом фото с Месси в ванне

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал знаменитую фотографию с Лионелем Месси, купающим его в ванне. Об этом сообщает Barca Universal.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В 2008 году «Барселона» совместно с благотворительным фондом UNICEF и испанским изданием Diario Sport выпустила календарь с фотографиями игроков команды. На одном из снимков Месси купал в ванной пятимесячного ребенка, которым был Ламин Ямаль.

Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Накануне Ямаль во время поездки в Шанхай посетил местное шоу Total Soccer, где ему задали вопрос об отношении к этой фотографии.

«Честно говоря, я удивлен, потому что Месси держит меня на руках, а я даже не смотрю на него, я не знаю, что я делаю, но я очень рад, что у меня есть фотография с лучшим игроком в истории», — сказал Ямаль.

Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне он провел за «сине-гранатовых» 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. По окончании сезона каталонский клуб продлил с ним контракт до 2031 года.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше