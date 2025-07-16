«Я был удивлен». Ямаль — о знаменитом фото с Месси в ванне

В 2008 году «Барселона» совместно с благотворительным фондом UNICEF и испанским изданием Diario Sport выпустила календарь с фотографиями игроков команды. На одном из снимков Месси купал в ванной пятимесячного ребенка, которым был Ламин Ямаль.
Накануне Ямаль во время поездки в Шанхай посетил местное шоу Total Soccer, где ему задали вопрос об отношении к этой фотографии.
«Честно говоря, я удивлен, потому что Месси держит меня на руках, а я даже не смотрю на него, я не знаю, что я делаю, но я очень рад, что у меня есть фотография с лучшим игроком в истории», — сказал Ямаль.
Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». В минувшем сезоне он провел за «сине-гранатовых» 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. По окончании сезона каталонский клуб продлил с ним контракт до 2031 года.