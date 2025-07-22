Судья Брых назвал главного ныряльщика в футболе

Сегодня они гораздо искуснее продают эти фолы. Я часто оценивал ситуацию по реакции игроков. Если бы они сначала посмотрели на меня, ситуация, вероятно, была бы несерьезной. Но если бы они больше беспокоились о травмированном игроке, это было бы другое дело", — сказал Брых в интервью Focus.