Судья Брых назвал главного ныряльщика в футболе

Феликс Брых, бывший футбольным судьей ФИФА с 2007 года, рассказал о главном ныряльщике в футболе. Арбитр за всю профессиональную карьеру судил финалы Лиги чемпионов-2017 и Лиги Европы-2014.
"Сегодня ныряльщикам сложнее, потому что у нас есть VAR. В мое время я знал, кто они. Неймар был легендой, и заслуженно. Чем сильнее его лицо искажалось от боли, тем спокойнее я оставался, позволяя игре продолжаться. Игрок, который действительно получил травму, лежит неподвижно, он не катается по земле.
Сегодня они гораздо искуснее продают эти фолы. Я часто оценивал ситуацию по реакции игроков. Если бы они сначала посмотрели на меня, ситуация, вероятно, была бы несерьезной. Но если бы они больше беспокоились о травмированном игроке, это было бы другое дело", — сказал Брых в интервью Focus.
Напомним, ныряльщиками в футболе называют симулянтов, имитирующих травму ради получения преимущества в игре. Феликс Брых завершил карьеру профессионального арбитра в 2021 году. Он также рассказал, что после выхода на отдых почувствовал свободу.