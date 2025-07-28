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Гвардиола ответил, вернется ли он когда-нибудь в «Барселону»

Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается работать в «Барселоне» в будущем.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Хотели бы вы когда-нибудь вернуться в «Барселону» или это уже пройденный этап вашей карьеры?

— Все кончено навсегда. Было прекрасно, но на этом все.

— Или стать президентом…

— Неееет! Я не подхожу для этого, — приводит слова Гвардиолы GQ España.

Пеп — воспитанник каталонского клуба, он играл за основную команду сине-гранатовых (1990−2001) и выиграл 16 трофеев, включая Лигу чемпионов и шесть чемпионских титулов в Испании.

Гвардиола начал карьеру тренера в системе «Барселоны». Он тренировал каталонцев с 2008-го по 2012 год и выиграл 14 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов и три в Ла Лиге.

Действующим главным тренером «Барселоны» является Ханс-Дитер Флик. Немецкий специалист привел сине-гранатовых к победе в Ла Лиге сезона-2024/2025.

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