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«Решение уже принято». Гвардиола — о планах на будущее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл свои планы на ближайшее будущее.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

54-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством горожане шесть раз выиграли чемпионат Англии, дважды стали обладателями Кубка Англии, по одному разу одержали победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. Также ранее Гвардиола был тренером «Барселоны» и «Баварии».

— Ранее вы говорили, что будете работать, пока будет позволять ум. Так до какого возраста вы видите себя в тренерской профессии?


— Я не знаю. Честно говоря, не знаю, но не думаю, что я из таких… Я не знаю, потому что можно же иметь большой тренерский штаб, который будет помогать с разными вещами. Я знаю, что после этого этапа с «Манчестер Сити» я сделаю паузу — это точно, решение уже принято.

Я не знаю, сколько продлится эта пауза — год, два, три, пять, десять, пятнадцать, не знаю. Но я остановлюсь после этого периода с «Ман Сити», потому что мне нужно остановиться и сосредоточиться на себе, на своем теле.

В Каталонии это называется задуматься. Я хочу сделать именно это: просто остановиться и смотреть, словно корова, которая смотрит на проходящий мимо поезд. Как говорил мой дедушка: «Вы смотрите на меня, как коровы смотрят на проезжающий поезд». Вот и все — нужно остановиться и посмотреть, как он проезжает мимо.

Я никогда не думал, что стану тренером, что поеду тренировать в Германию, в Англию, что стану тренером «Барселоны» или что буду играть за «Барселону».

Мы думаем, что контролируем все, но нет — что-то обязательно произойдет, что-то появится передо мной и я скажу: «О, я хочу это сделать или нет?» А если нет — то я разберусь. И я думаю, что сейчас мой план заключается в том, чтобы остановиться. Дальше — посмотрим, — приводит слова Гвардиолы издание GQ.

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