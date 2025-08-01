«Тоттенхэм» арендовал полузащитника «Баварии»

Как сообщает The Athletic, «Тоттенхэм» арендует 30-летнего португальца и будет выплачивать зарплату футболисту в полном объеме. По неподтвержденным данным, лондонский клуб сможет выкупить игрока по окончании аренды за 25+5 млн евро.
Пальинья перешел в мюнхенский клуб прошлым летом из «Фулхэма» за 51 миллион евро, но, несмотря на довольно внушительный размер трансферной стоимости, не смог закрепиться в основном составе, проведя лишь 25 официальных матчей.
«Тоттенхэм» занял лишь 17-е место в АПЛ, но не может считать минувший сезон полностью провальным — «шпоры» завоевали долгожданный трофей. В финале Лиги Европы лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» (1:0).
В межсезонье «Тоттенхэм» сменил главного тренера. Приведшего к победе в еврокубке Энджа Постекоглу сменил датский специалист Томас Франк, с 2018 года работавший в другом клубе из Лондона — «Брентфорде».
Состав «шпор» летом пополнил ганский вингер «Вест Хэма» Мохамед Кудус, защитники Лука Вушкович («Хайдук») и Кота Такаи («Кавасаки Фронтале»). Также были оформлены покупки футболистов, игравших за «Тоттенхэм» на правах аренды — Матис Тель («Бавария») и Кевин Дансо («Ланс»).