Умер бывший футболист «Порту» и сборной Португалии Жорже Кошта

За это время он провел 324 матча, отметился 20 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Португалии и пять раз выигрывал национальный кубок. В 2003 году Кошта завоевал Кубок УЕФА, а уже через год — Лигу чемпионов. В обоих успешных еврокубковых сезонах за «Порту» также играл россиянин Дмитрий Аленичев.