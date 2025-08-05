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Умер бывший футболист «Порту» и сборной Португалии Жорже Кошта

Причиной смерти 53-летнего Жорже Кошты стал сердечный приступ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным портала Record, Кошта пережил остановку сердца, находясь в тренировочном центре с «Порту». В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, где была зафиксирована смерть. Отмечается, что несколько лет назад у него уже были проблемы с сердцем.

«Жорже Кошта ушел от нас. Один из нас, лидер, капитан, пример для подражания. Символ “Порту”. Спасибо, что оставался частью “Порту” до самого конца. Прощай, Жорже Кошта», — говорится в сообщении пресс-службы «Порту».

С лета 2024 года Жорже Кошта занимал пост спортивного директора «Порту». Он посвятил большую часть своей профессиональной карьеры этому клубу, выступая за сине-белых с 1990-го по 2005 год.

За это время он провел 324 матча, отметился 20 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Португалии и пять раз выигрывал национальный кубок. В 2003 году Кошта завоевал Кубок УЕФА, а уже через год — Лигу чемпионов. В обоих успешных еврокубковых сезонах за «Порту» также играл россиянин Дмитрий Аленичев.

На счету Кошты 50 игр и 2 гола за национальную сборную. После завершения игровой карьеры в 2006 году он тренировал различные команды, в числе которых «Брага», «Ольяненсе», «Академика», румынский ЧФР, кипрские АЕЛ и «Анортосис», а также национальная сборная Габона.