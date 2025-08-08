Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Риу Аве»: видео

Матч прошел в португальском городе Фару и завершился разгромной победой гостей. В составе победителей хет-трик оформил 40-летний Криштиану Роналду (44, 63, 68-я минуты). Также у «Аль-Настра» гол забил Мохамед Симакан (15).
После завершения матча Роналду прокомментировал победу в социальных сетях.
«Нам еще многое нужно сделать. Продолжаем работу», — говорится в публикации форварда.
В следующем товарищеском матче «Аль-Наср» 10 августа встретится на выезде с испанской «Альмерией».
В минувшем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 35 голов и сделал 4 результативные передачи. «Аль-Наср» занял третье место в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги, уступив «Аль-Иттихаду» и «Аль-Хилялю».