Один из лидеров «Барселоны» получил травму

В прошлом году команда Ханси Флика не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года, проиграв «Монако» со счетом 0:3. Также каталонский клуб впервые с 1981 года не забил ни одного гола в финале (с 1997 года проводят один матч), пропустив при этом три или более раза. Тогда каталонцев разгромил «Кельн» со счетом 4:0.