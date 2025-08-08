Один из лидеров «Барселоны» получил травму

Пресс-служба каталонского клуба опубликовала заявление по поводу травмы 36-летнего футболиста.
«Игрок первой команды Роберт Левандовский имеет проблему с подколенным сухожилием левого бедра. Нападающий не сможет принять участие в воскресной игре, и его возвращение будет зависеть от хода восстановления», — говорится в сообщении на официальном сайте «Барселоны».
«Барселона» сыграет с «Комо» в Кубке Жоана Гампера 10 августа.
В прошлом году команда Ханси Флика не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера впервые с 2012 года, проиграв «Монако» со счетом 0:3. Также каталонский клуб впервые с 1981 года не забил ни одного гола в финале (с 1997 года проводят один матч), пропустив при этом три или более раза. Тогда каталонцев разгромил «Кельн» со счетом 4:0.
В сезоне-2024/25 Левандовский принял участие в 52 двух матчах за клуб, в которых забил 42 мяча и сделал 3 результативные передачи.
В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «Барселона» 16 августа на домашнем поле примет «Мальорку».
В минувшем сезоне сине-гранатовые в 28-й раз выиграли чемпионат Испании и стали обладателями Кубка Испании в рекордный 32-й раз.