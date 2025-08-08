Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо Мх
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.34
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
0
:
Хайберниан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Данди Юнайтед
2
П1
X
П2

Украинец Забарный переходит к Сафонову в «ПСЖ» за 67 млн евро

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный переходит в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, парижане заплатят «Борнмуту» за 22-летнего украинца 67 млн евро, включая бонусы. Официально переход завершится после прохождения Забарным медицинского обследования, которое состоится в среду, 13 августа, перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма». Украинец подпишет с парижанами пятилетний контракт.

Таким образом, Забарный станет одноклубником российского голкипера Матвея Сафонова. Об интересе парижан к защитнику сборной Украины было известно еще зимой, но тогда он категорически отказался от перехода из-за присутствия в команде россиянина.

Кроме того, в ближайшее время «ПСЖ» завершит переход вратаря «Лилля» Люка Шевалье за 40 млн евро, что может ещё больше осложнить положение Сафонова в парижском клубе.

Забарный является воспитанником киевского «Динамо». Зимой 2023 года он перешел в «Борнмут» за 22,7 млн евро. За два с половиной года он провел за английский клуб 86 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.