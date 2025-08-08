Украинец Забарный переходит к Сафонову в «ПСЖ» за 67 млн евро

По информации источника, парижане заплатят «Борнмуту» за 22-летнего украинца 67 млн евро, включая бонусы. Официально переход завершится после прохождения Забарным медицинского обследования, которое состоится в среду, 13 августа, перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма». Украинец подпишет с парижанами пятилетний контракт.
Таким образом, Забарный станет одноклубником российского голкипера Матвея Сафонова. Об интересе парижан к защитнику сборной Украины было известно еще зимой, но тогда он категорически отказался от перехода из-за присутствия в команде россиянина.
Кроме того, в ближайшее время «ПСЖ» завершит переход вратаря «Лилля» Люка Шевалье за 40 млн евро, что может ещё больше осложнить положение Сафонова в парижском клубе.
Забарный является воспитанником киевского «Динамо». Зимой 2023 года он перешел в «Борнмут» за 22,7 млн евро. За два с половиной года он провел за английский клуб 86 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.