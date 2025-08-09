Ричмонд
Матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 10 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 10 августа, матчем за Суперкубок Англии («Комьюнити Шилд») стартует английский футбольный сезон.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Игра начнется в 17:00 мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Главный арбитр матча — Крис Кавана. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline.

В так называемом «Комьюнити Шилд» перед стартом английской Премьер-лиги традиционно встречаются ее победитель и обладатель Кубка страны. Чемпионский «Ливерпуль» и так был бы безоговорочным фаворитом, так «красные» еще и провели внушительную летнюю трансферную кампанию, потратив более 250 млн фунтов на новых игроков — Флориана Виртца, Милоша Керкеза, Жереми Фримпонга, Уго Экетике и других. Кажется, это еще не все. С таким составом и, сохранив лидеров, в первую очередь Мохамеда Салаха, команда Арне Слота в предстоящем сезоне замахнется на выигрыш всех турниров, в которых примет участие, включая Лигу чемпионов. Конечно, мерсисайдцы хотели бы начать сезон с выигрыша трофея в память о трагически погибшем этим летом партнере по команде Диогу Жоте. Нет сомнений, что первая победа будет посвящена португальцу.

У «Кристал Пэлас», который и победителем Кубка стал абсолютно сенсационно, одолев в финале «Манчестер Сити», амбиции значительно скромнее. В АПЛ команда Оливера Гласнера заняла скромное 12-е место, и, кажется, даже удержать прежние позиции будет сложно. Хотя бы потому что «Кристал Пэлас» потратил этим летом на трансферы скромные 2 млн фунтов (предпоследнее место в лиге по этому показателю). Австрийскому тренеру хотя бы удалось удержать лидеров — Эберечи Эзе, Хендерсона, Гехи, Матета и Сарра, но как выступать на три фронта, включая еврокубки, не очень понятно.

Силы соперников несопоставимы, но «Ливерпулю» непросто даются матчи с «Пэлас»: лишь две победы в пяти последних очных встречах. Так что и в Суперкубке шансы на успех у лондонских орлов все-таки имеются.

Букмекеры считают фаворитом матча чемпионов Англии. Ставки на победу «Ливерпуля» принимаются с коэффициентом 1,58, а на выигрыш «Кристал Пэлас» в основное время — 5,40. Сомнений в том, что трофей по итогам встречи (например, после серии послематчевых пенальти) уедет в Ливерпуль, еще меньше: коэффициент на это событие — 1,32.

