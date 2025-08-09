Матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 10 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В так называемом «Комьюнити Шилд» перед стартом английской Премьер-лиги традиционно встречаются ее победитель и обладатель Кубка страны. Чемпионский «Ливерпуль» и так был бы безоговорочным фаворитом, так «красные» еще и провели внушительную летнюю трансферную кампанию, потратив более 250 млн фунтов на новых игроков — Флориана Виртца, Милоша Керкеза, Жереми Фримпонга, Уго Экетике и других. Кажется, это еще не все. С таким составом и, сохранив лидеров, в первую очередь Мохамеда Салаха, команда Арне Слота в предстоящем сезоне замахнется на выигрыш всех турниров, в которых примет участие, включая Лигу чемпионов. Конечно, мерсисайдцы хотели бы начать сезон с выигрыша трофея в память о трагически погибшем этим летом партнере по команде Диогу Жоте. Нет сомнений, что первая победа будет посвящена португальцу.