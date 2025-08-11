Матч чемпионата Испании с участием «Барселоны» может пройти в США

В 2018 году Relevent Sports попыталась организовать матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной» в Майами, который мог стать первым в испанском первенстве, сыгранным за пределами страны. ФИФА заблокировала эту инициативу, объяснив, что матчи национальной лиги должны проводиться внутри страны, однако в 2024 году сообщалось, что организация может снять такой запрет.