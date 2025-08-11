Матч чемпионата Испании с участием «Барселоны» может пройти в США

Матч чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной» могут провести в США. Об этом сообщает портал The Athletic.
По информации СМИ, встречу планируют провести в Майами (штат Флорида). Королевская футбольная федерация Испании намерена обсудить это предложение и, в случае одобрения, добиться разрешения ФИФА и УЕФА.
Речь идет о матче 17-го тура Ла Лиги, запланированном на 21 декабря. В этот период удобно будет провести встречу за рубежом, потому что нет матчей Лиги чемпионов, участниками которой являются оба клуба.
В 2018 году Relevent Sports попыталась организовать матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной» в Майами, который мог стать первым в испанском первенстве, сыгранным за пределами страны. ФИФА заблокировала эту инициативу, объяснив, что матчи национальной лиги должны проводиться внутри страны, однако в 2024 году сообщалось, что организация может снять такой запрет.