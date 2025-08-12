Защитник сборной Украины Илья Забарный перешел в «ПСЖ»

«“Пари Сен-Жермен” рад приветствовать Илью Забарного в клубе. 22-летний центральный защитник, который будет играть под шестым номером, стал первым украинским игроком в истории клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».
Забарный прокомментировал свой переход в клуб.
«Я очень счастлив присоединиться к “Пари Сен-Жермен”, лучшему клубу в мире с лучшим проектом. Я здесь, чтобы отдать все, что у меня есть, на поле, и с нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками».
По информации Фабрицио Романо, парижане заплитили «Борнмуту» за 22-летнего украинца €67 млн, включая бонусы. Украинец подписал с французским клубом пятилетний контракт.
Илья Забарный является воспитанником киевского «Динамо». Зимой 2023 года он перешел в «Борнмут» за €22,7 млн. За два с половиной года футболист провел за английский клуб 86 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.