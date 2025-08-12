Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.70
П2
2.03
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.99
П2
7.70
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.62
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.31
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.49
П2
5.31
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.13
П2
4.34
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.00
П2
9.10
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.07
П2
4.78
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.10
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.01
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.71
П2
5.62
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.07
П2
6.20

Защитник сборной Украины Илья Забарный перешел в «ПСЖ»

Пресс-служба «ПСЖ» представила украинского футболиста Илью Забарного.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "ПСЖ"

«“Пари Сен-Жермен” рад приветствовать Илью Забарного в клубе. 22-летний центральный защитник, который будет играть под шестым номером, стал первым украинским игроком в истории клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «ПСЖ».

Забарный прокомментировал свой переход в клуб.

«Я очень счастлив присоединиться к “Пари Сен-Жермен”, лучшему клубу в мире с лучшим проектом. Я здесь, чтобы отдать все, что у меня есть, на поле, и с нетерпением жду своего дебюта и встречи с болельщиками».

По информации Фабрицио Романо, парижане заплитили «Борнмуту» за 22-летнего украинца €67 млн, включая бонусы. Украинец подписал с французским клубом пятилетний контракт.

Илья Забарный является воспитанником киевского «Динамо». Зимой 2023 года он перешел в «Борнмут» за €22,7 млн. За два с половиной года футболист провел за английский клуб 86 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.