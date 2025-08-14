«Манчестер Сити» представил комплект формы с каплями дождя

Комплект выполнен в серых тонах с графическим принтом, имитирующим капли воды, символизирующих традиционную для Манчестера дождливую погоду. На форме также присутствуют яркие неоново-зеленые вставки, призванные отражать дух «Манчестер Сити» — взрывной футбол в любую погоду. По центру футболки размещен логотип клуба, выполненный в зелено-синем градиенте.
«Новая третья форма создана для тех, кто носит “Сити” в своем сердце, в дождь или в солнечную погоду. В Манчестере часто бывает серое небо, но “Сити” показывает на поле захватывающий футбол в любую погоду. Форма несет в себе послание из Манчестера: даже когда идет дождь, мы сияем», — сказано в сообщении клуба.
Техническим спонсором «Манчестер Сити» выступает известная немецкая фирма Puma, которая изготавливает форму для «горожан» с 2019 года.
«Манчестер Сити» откроет новый сезон выездным матчем против «Вулверхэмптона», который пройдет в субботу, 16 августа. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.