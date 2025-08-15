Старт чемпионатов Испании и Англии, «Мастерс» в Цинциннати: что смотреть сегодня

Андрей Рублев повторил свой прошлогодний результат в Цинциннати, когда дошел до четвертьфинала и сумел навязать борьбу будущему чемпиону Яннику Синнеру. На этот раз россиянину будет противостоять Карлос Алькарас. Рублев и вторая ракетка мира проведут пятый поединок между собой. На данный момент счет — 3−1 в пользу испанца. Фаворитом матча является Алькарас, однако российский теннисист уверенно выглядит на кортах Цинциннати. Есть шанс, что именно сегодня Рублев покажет свою лучшую игру и выбьет из турнира второго номера рейтинга ATP.