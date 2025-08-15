Старт чемпионатов Испании и Англии, «Мастерс» в Цинциннати: что смотреть сегодня

Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур. «Вильярреал» — «Овьедо»
22:25. Где смотреть: «Матч ТВ».
15 августа стартует новый сезон Ла Лиги. В минувшем чемпионате Испании «Вильярреал» занял 5-е место и в новом сезоне вернулся в Лигу чемпионов. В межсезонье команду покинули нападающий Тьерно Барри («Эвертон») и левый вингер Алекс Баэна («Атлетико» Мадрид). Из лондонского «Арсенала» состав команды Марселино пополнил ганский опорный полузащитник Томас Парти, из «Лас-Пальмаса» пришел левый вингер Альберто Молейро, а из миланского «Интера» — правый вингер Тейджон Бьюкенен.
Последний раз «Овьедо» играл в Ла Лиге в 2001 году, когда лидером обороны команды был легендарный Виктор Онопко. Сейчас самыми известными игроками астурийцев являются опытные Санти Касорла и Саломон Рондон, ранее выступавший за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА. Хозяева считаются фаворитами матча первого тура, но «Овьедо», без сомнения, сделает все возможное, чтобы запомниться зрителям в своей первой за более чем 20 лет игре в Ла Лиге.
Футбол. Чемпионат Англии. 1-й тур. «Ливерпуль» — «Борнмут»
22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Ливерпуль» начинает новый сезон в статусе действующего чемпиона. Команда Арне Слота претерпела серьезных изменений в это межсезонье. Ушли Луис Диас, Дарвин Нуньес, Джарелл Кванса. Погиб в автокатастрофе Диогу Жота. Состав «красных» пополнили Флориан Вирц, Джереми Фримпонг, Юго Экитике и Милош Керкез. В минувший уик-энд «Ливерпуль» неожиданно оступился в матче за Суперкубок Англии, уступив в серии послематчевых пенальти «Кристал Пэлас». В игре с «Борнмутом» чемпионы будут во что бы то ни стало стремиться начать сезон с победы.
«Борнмут» лишился летом сразу трех основных защитников — Дин Хейсен ушел в мадридский «Реал», Илья Забарный — в «ПСЖ», а уже упоминавшийся Керкез сегодня выйдет против своей бывшей команды. Клуб успел сделать несколько покупок в оборонительную линию — на левый фланг защиты приобретен Адриен Трюффер из «Ренна», а в центр обороны — Бафоде Диаките из «Лилля». Основным голкипером команды будет приобретенный у «Челси» серб Джордже Петрович. «Борнмуту» будет тяжело против чемпиона, усилившего свой состав летом, однако в АПЛ клубы-середняки нередко дают бой записным фаворитам. Зрителей ожидает увлекательный поединок.
Теннис. ATP Masters 1000. Цинциннати (США). ¼ финала. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 11)
18:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Андрей Рублев повторил свой прошлогодний результат в Цинциннати, когда дошел до четвертьфинала и сумел навязать борьбу будущему чемпиону Яннику Синнеру. На этот раз россиянину будет противостоять Карлос Алькарас. Рублев и вторая ракетка мира проведут пятый поединок между собой. На данный момент счет — 3−1 в пользу испанца. Фаворитом матча является Алькарас, однако российский теннисист уверенно выглядит на кортах Цинциннати. Есть шанс, что именно сегодня Рублев покажет свою лучшую игру и выбьет из турнира второго номера рейтинга ATP.
В Цинциннати проходит и турнир WTA 1000 среди женщин. В 19 часов Анна Калинская, которая на предыдущей стадии переиграла соотечественницу Екатерину Александрову, встретится с полькой Игой Швентек. Теннисистки во второй раз сыграют друг с другом. Счет в противостоянии 1−0 в пользу Анны. Сможет ли Калинская вновь победить одну из сильнейших теннисисток мира и выйти в полуфинал турнира в Цинциннати?