Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Ливерпуль
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.18
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Легия
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Эгнатия
2
:
Олимпия Л
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
3
:
Милсами
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
0
:
Ларн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
4
:
Балкани
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
2
:
Партизан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аустрия
1
:
Баник О
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Викингур Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 4:5
Данди Юнайтед
2
:
Рапид В
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
3
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
ЧФР
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
4
:
Университатя Кр
3
П1
X
П2

Старт чемпионатов Испании и Англии, «Мастерс» в Цинциннати: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы, 15 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур. «Вильярреал» — «Овьедо»

22:25. Где смотреть: «Матч ТВ».

15 августа стартует новый сезон Ла Лиги. В минувшем чемпионате Испании «Вильярреал» занял 5-е место и в новом сезоне вернулся в Лигу чемпионов. В межсезонье команду покинули нападающий Тьерно Барри («Эвертон») и левый вингер Алекс Баэна («Атлетико» Мадрид). Из лондонского «Арсенала» состав команды Марселино пополнил ганский опорный полузащитник Томас Парти, из «Лас-Пальмаса» пришел левый вингер Альберто Молейро, а из миланского «Интера» — правый вингер Тейджон Бьюкенен.

Последний раз «Овьедо» играл в Ла Лиге в 2001 году, когда лидером обороны команды был легендарный Виктор Онопко. Сейчас самыми известными игроками астурийцев являются опытные Санти Касорла и Саломон Рондон, ранее выступавший за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА. Хозяева считаются фаворитами матча первого тура, но «Овьедо», без сомнения, сделает все возможное, чтобы запомниться зрителям в своей первой за более чем 20 лет игре в Ла Лиге.

Футбол. Чемпионат Англии. 1-й тур. «Ливерпуль» — «Борнмут»

22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 1, 15.08.2025, 22:00
Ливерпуль
-
Борнмут
-

«Ливерпуль» начинает новый сезон в статусе действующего чемпиона. Команда Арне Слота претерпела серьезных изменений в это межсезонье. Ушли Луис Диас, Дарвин Нуньес, Джарелл Кванса. Погиб в автокатастрофе Диогу Жота. Состав «красных» пополнили Флориан Вирц, Джереми Фримпонг, Юго Экитике и Милош Керкез. В минувший уик-энд «Ливерпуль» неожиданно оступился в матче за Суперкубок Англии, уступив в серии послематчевых пенальти «Кристал Пэлас». В игре с «Борнмутом» чемпионы будут во что бы то ни стало стремиться начать сезон с победы.

«Борнмут» лишился летом сразу трех основных защитников — Дин Хейсен ушел в мадридский «Реал», Илья Забарный — в «ПСЖ», а уже упоминавшийся Керкез сегодня выйдет против своей бывшей команды. Клуб успел сделать несколько покупок в оборонительную линию — на левый фланг защиты приобретен Адриен Трюффер из «Ренна», а в центр обороны — Бафоде Диаките из «Лилля». Основным голкипером команды будет приобретенный у «Челси» серб Джордже Петрович. «Борнмуту» будет тяжело против чемпиона, усилившего свой состав летом, однако в АПЛ клубы-середняки нередко дают бой записным фаворитам. Зрителей ожидает увлекательный поединок.

Теннис. ATP Masters 1000. Цинциннати (США). ¼ финала. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 11)

18:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Андрей Рублев повторил свой прошлогодний результат в Цинциннати, когда дошел до четвертьфинала и сумел навязать борьбу будущему чемпиону Яннику Синнеру. На этот раз россиянину будет противостоять Карлос Алькарас. Рублев и вторая ракетка мира проведут пятый поединок между собой. На данный момент счет — 3−1 в пользу испанца. Фаворитом матча является Алькарас, однако российский теннисист уверенно выглядит на кортах Цинциннати. Есть шанс, что именно сегодня Рублев покажет свою лучшую игру и выбьет из турнира второго номера рейтинга ATP.

В Цинциннати проходит и турнир WTA 1000 среди женщин. В 19 часов Анна Калинская, которая на предыдущей стадии переиграла соотечественницу Екатерину Александрову, встретится с полькой Игой Швентек. Теннисистки во второй раз сыграют друг с другом. Счет в противостоянии 1−0 в пользу Анны. Сможет ли Калинская вновь победить одну из сильнейших теннисисток мира и выйти в полуфинал турнира в Цинциннати?