Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 17 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.95
П2
4.61
Футбол. Премьер-лига
15:45
Рубин
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.44
П2
3.40
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.41
П2
3.67
Футбол. Англия
16:00
Челси
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.22
П2
4.83
Футбол. Франция
16:00
Брест
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.28
П2
2.80
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.09
П2
3.09
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.34
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Динамо
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.50
П2
2.77
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.76
П2
6.70
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.98
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.48
П2
2.36
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.34
П2
3.10
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.17
X
3.75
П2
2.00
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.26
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.22
П2
9.00
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.66
X
3.83
П2
6.20
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.48
П2
1.31
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.03
X
3.98
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 17 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 17 августа, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Арсеналом» в 1-м туре чемпионата Англии.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 18:30 мск на стадионе «Олд Траффорд». Главный арбитр встречи — Саймон Хупер. В прямом эфире игру покажут зарубежные каналы, доступные в IPTV, и паблики VK. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед» провалился в прошлом сезоне, заняв 15-е место в таблице — это худший результат команды в Премьер-лиге. Выйти в Лигу чемпионов через Лигу Европы тоже не получилось, так что манкунианцы в этом сезоне без еврокубков. Аморим сделал выводы и усилил атаку «Ман Юнайтед», купив Мбемо, Кунью и Шешко. Но вопросы к тройке защитников остались. Лисандро и Мазрауи травмированы, в обороне в товарищеских матчах выходил молодой Хевен. Для главного тренера Аморима это будет первый полный сезон в «МЮ», его цель — вернуться в топ-5 и выиграть трофей.

У «Арсенала» другие задачи, «канониры» снова будут бороться за чемпионство. Команда Артеты три раза подряд финишировала второй, болельщики надеются, что в этом сезоне «Арсенал» наконец станет первым. Клуб укрепил центр поля, купив Субименди и Нергора, и усилил атаку, взяв Мадуэке и бомбардира Дьокереша. Теперь у «канониров» не должно быть проблем с реализацией моментов. В межсезонье «Арсенал» выиграл три матча и дважды проиграл. Неделю назад лондонцы разгромили «Атлетик» 3:0, голы забили Дьокереш, Сака и Хавертц.

В прошлом сезоне «Арсенал» выиграл дома у «Ман Юнайтед» 2:0, а в гостях сыграл вничью 1:1. В Кубке Англии в серии пенальти были сильнее манкунианцы. Результаты матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.

Фаворитом в этой встрече считается «Арсенал». На победу гостей можно поставить за 1,93. Ничья стоит 3,80, победа «Манчестер Юнайтед» — 4,20. На обе забьют принимают ставки с коэффициентом 1,78, а на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 1,93.

Футбол. Англия
17.08
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.17
X
3.75
П2
2.00
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.
Читать дальше