Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 17 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Манчестер Юнайтед» провалился в прошлом сезоне, заняв 15-е место в таблице — это худший результат команды в Премьер-лиге. Выйти в Лигу чемпионов через Лигу Европы тоже не получилось, так что манкунианцы в этом сезоне без еврокубков. Аморим сделал выводы и усилил атаку «Ман Юнайтед», купив Мбемо, Кунью и Шешко. Но вопросы к тройке защитников остались. Лисандро и Мазрауи травмированы, в обороне в товарищеских матчах выходил молодой Хевен. Для главного тренера Аморима это будет первый полный сезон в «МЮ», его цель — вернуться в топ-5 и выиграть трофей.