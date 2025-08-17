Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 17 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 18:30 мск на стадионе «Олд Траффорд». Главный арбитр встречи — Саймон Хупер. В прямом эфире игру покажут зарубежные каналы, доступные в IPTV, и паблики VK. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Юнайтед» провалился в прошлом сезоне, заняв 15-е место в таблице — это худший результат команды в Премьер-лиге. Выйти в Лигу чемпионов через Лигу Европы тоже не получилось, так что манкунианцы в этом сезоне без еврокубков. Аморим сделал выводы и усилил атаку «Ман Юнайтед», купив Мбемо, Кунью и Шешко. Но вопросы к тройке защитников остались. Лисандро и Мазрауи травмированы, в обороне в товарищеских матчах выходил молодой Хевен. Для главного тренера Аморима это будет первый полный сезон в «МЮ», его цель — вернуться в топ-5 и выиграть трофей.
У «Арсенала» другие задачи, «канониры» снова будут бороться за чемпионство. Команда Артеты три раза подряд финишировала второй, болельщики надеются, что в этом сезоне «Арсенал» наконец станет первым. Клуб укрепил центр поля, купив Субименди и Нергора, и усилил атаку, взяв Мадуэке и бомбардира Дьокереша. Теперь у «канониров» не должно быть проблем с реализацией моментов. В межсезонье «Арсенал» выиграл три матча и дважды проиграл. Неделю назад лондонцы разгромили «Атлетик» 3:0, голы забили Дьокереш, Сака и Хавертц.
В прошлом сезоне «Арсенал» выиграл дома у «Ман Юнайтед» 2:0, а в гостях сыграл вничью 1:1. В Кубке Англии в серии пенальти были сильнее манкунианцы. Результаты матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
Фаворитом в этой встрече считается «Арсенал». На победу гостей можно поставить за 1,93. Ничья стоит 3,80, победа «Манчестер Юнайтед» — 4,20. На обе забьют принимают ставки с коэффициентом 1,78, а на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 1,93.