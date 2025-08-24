Матч «Овьедо» — «Реал» Мадрид 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Большой футбольный вечер для славного города Овьедо: местный клуб, который некоторое время назад спасали всем миром от банкротства, вернулся в высший испанский дивизион после 24 лет отсутствия, и сразу же поприветствовать астурийских болельщиков приедет сам мадридский «Реал». К слову, «Овьедо» — это тоже «Реал», в Испании много «Реалов», но по традиции мы привыкли именовать «Реалом» ту команду, которую в самой Испании чаще называют «Мадрид» для ясности.