Матч «Овьедо» — «Реал» Мадрид 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
0
:
Краснодар
2
Все коэффициенты
П1
43.00
X
14.75
П2
1.06
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.37
П2
3.15
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.44
П2
2.42
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.45
П2
2.62
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.93
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.22
П2
3.19
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.95
П2
1.78
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.99
П2
5.50
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.30
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.16
П2
2.00
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.34
П2
2.29
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.66
П2
5.10
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.72
П2
6.17
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.70
П2
8.00
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.60
П2
2.21
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.70
П2
1.33
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Матч «Овьедо» — «Реал» Мадрид 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 24 августа, состоится встреча 2-го тура чемпионата Испании между «Овьедо» и мадридским «Реалом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 22:30 мск и пройдет на стадионе «Карлос Тартьере» в Овьедо. Главный арбитр встречи — Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. Игру «Овьедо» — «Реал» Мадрид в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Большой футбольный вечер для славного города Овьедо: местный клуб, который некоторое время назад спасали всем миром от банкротства, вернулся в высший испанский дивизион после 24 лет отсутствия, и сразу же поприветствовать астурийских болельщиков приедет сам мадридский «Реал». К слову, «Овьедо» — это тоже «Реал», в Испании много «Реалов», но по традиции мы привыкли именовать «Реалом» ту команду, которую в самой Испании чаще называют «Мадрид» для ясности.

1-й тур после возвращения «Овьедо» не удался. Команда тренера Велько Пауновича — возможно, вы помните его по игре за «Атлетико» и «Хетафе», а еще гол в ворота московского «Спартака» в составе казанского «Рубина» в 2007 году — уступила в гостях «Вильярреалу» 0:2, хотя отличиться могла: знакомый нам по игре за «Зенит» Саломон Рондон не реализовал пенальти. Значительную часть матча «Овьедо» провел в меньшинстве после удаления новичка Альберто Рейны, так что судить о потенциале команды рано.

«Реал» мадридский, в свою очередь, одержал домашнюю победу над «Осасуной» (1:0), но дебют Хаби Алонсо в Ла Лиге в качестве тренера вышел непростым. Выручил лидер — Килиан Мбаппе пенальти заработал и сам его реализовал. Результаты и расписание чемпионата Испании по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры считают, что «Реал» почти наверняка заберет три очка: поставить на это событие можно с котировкой 1,30. Возможность победы хозяев оценили в 10,0, ничью — в 5.30. Ставку на то, что «Овьедо» удастся не проиграть (1Х), можно сделать с коэффициентом 3,55.

Футбол. Испания
24.08
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.70
П2
1.33