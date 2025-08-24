Матч «Овьедо» — «Реал» Мадрид 24 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:30 мск и пройдет на стадионе «Карлос Тартьере» в Овьедо. Главный арбитр встречи — Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. Игру «Овьедо» — «Реал» Мадрид в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Большой футбольный вечер для славного города Овьедо: местный клуб, который некоторое время назад спасали всем миром от банкротства, вернулся в высший испанский дивизион после 24 лет отсутствия, и сразу же поприветствовать астурийских болельщиков приедет сам мадридский «Реал». К слову, «Овьедо» — это тоже «Реал», в Испании много «Реалов», но по традиции мы привыкли именовать «Реалом» ту команду, которую в самой Испании чаще называют «Мадрид» для ясности.
1-й тур после возвращения «Овьедо» не удался. Команда тренера Велько Пауновича — возможно, вы помните его по игре за «Атлетико» и «Хетафе», а еще гол в ворота московского «Спартака» в составе казанского «Рубина» в 2007 году — уступила в гостях «Вильярреалу» 0:2, хотя отличиться могла: знакомый нам по игре за «Зенит» Саломон Рондон не реализовал пенальти. Значительную часть матча «Овьедо» провел в меньшинстве после удаления новичка Альберто Рейны, так что судить о потенциале команды рано.
Букмекеры считают, что «Реал» почти наверняка заберет три очка: поставить на это событие можно с котировкой 1,30. Возможность победы хозяев оценили в 10,0, ничью — в 5.30. Ставку на то, что «Овьедо» удастся не проиграть (1Х), можно сделать с коэффициентом 3,55.