Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед» перешел в «Сассуоло»

Полузащитник более всего известен по выступлениям за «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В составе лондонского клуба он трижды побеждал в Английской Премьер-лиге. Также Матич играл за «Кошице», «Витесс», «Бенфику», «Рому» и «Ренн».