Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.12
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.70
П2
1.62
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.80
П2
4.50
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.75
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.90
П2
2.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Штурм
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.74
П2
2.85

Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед» перешел в «Сассуоло»

37-летний сербский футболист Неманья Матич продолжит карьеру в клубе, по итогам минувшего сезона вернувшегося в Серию A.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Сассуоло» объявил о подписании контракта с полузащитником Неманьей Матичем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

«От всей черно-зеленой семьи приветствуем Неманью!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В первом туре Серии A сезона-2025/26 «Сассуоло» дома проиграл действующему чемпиону «Наполи». В пятницу, 29 августа, подопечные Фабио Гроссо сыграют в гостях с «Кремонезе», который также в минувшем сезоне играл в Серии B.

Матич перешел в итальянский клуб в качестве свободного агента. В сезоне-2024/25 Матич играл за «Лион», в 39 матчах во всех турнирах он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Полузащитник более всего известен по выступлениям за «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В составе лондонского клуба он трижды побеждал в Английской Премьер-лиге. Также Матич играл за «Кошице», «Витесс», «Бенфику», «Рому» и «Ренн».

В активе Неманьи Матича 48 матчей и 2 забитых гола в составе сборной Сербии.

Футбол. Италия
29.08
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.46
П2
3.11