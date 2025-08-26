Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед» перешел в «Сассуоло»

«Сассуоло» объявил о подписании контракта с полузащитником Неманьей Матичем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
«От всей черно-зеленой семьи приветствуем Неманью!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
В первом туре Серии A сезона-2025/26 «Сассуоло» дома проиграл действующему чемпиону «Наполи». В пятницу, 29 августа, подопечные Фабио Гроссо сыграют в гостях с «Кремонезе», который также в минувшем сезоне играл в Серии B.
Матич перешел в итальянский клуб в качестве свободного агента. В сезоне-2024/25 Матич играл за «Лион», в 39 матчах во всех турнирах он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Полузащитник более всего известен по выступлениям за «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В составе лондонского клуба он трижды побеждал в Английской Премьер-лиге. Также Матич играл за «Кошице», «Витесс», «Бенфику», «Рому» и «Ренн».
В активе Неманьи Матича 48 матчей и 2 забитых гола в составе сборной Сербии.