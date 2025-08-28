Варди после ухода из «Лестера» продолжит карьеру в Серии А

По информации источника, 38-летний англичанин, находящийся в статусе свободного агента, подпишет с клубом из Серии А контракт на один сезон.
Ранее сообщалось, что Варди интересовались «Наполи» и «Арсенал», которые на старте сезона потеряли из-за травм Ромелу Лукаку и Кая Хаверца соответственно.
В прошлом сезоне Варди провел 36 матчей за «Лестер», в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. По окончании сезона он покинул клуб, за который выступал с 2012 года.
В сезоне-2015/16 Варди помог «Лестеру» впервые в своей истории выиграть АПЛ, благодаря чем он был признан лучшим игроком турнира. В сезоне-2019/20 Варди выиграл бомбардирскую гонку в АПЛ, забив 23 гола в 35 матчах. В общей сложности он провел за «Лестер» 500 матчей и забил 200 мячей.
По итогам прошлого сезона «Кремонезе» вернулся в Серию А, став победителем плей-офф турнира за повышение в классе. В 1-м туре команда Давиде Николы добилась сенсационной победы на выезде над «Миланом» (2:1).