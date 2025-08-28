Варди после ухода из «Лестера» продолжит карьеру в Серии А

В сезоне-2015/16 Варди помог «Лестеру» впервые в своей истории выиграть АПЛ, благодаря чем он был признан лучшим игроком турнира. В сезоне-2019/20 Варди выиграл бомбардирскую гонку в АПЛ, забив 23 гола в 35 матчах. В общей сложности он провел за «Лестер» 500 матчей и забил 200 мячей.