Экс-тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче» вместо Моуринью

Итальянец Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера турецкого футбольного клуба «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.
Соглашение с клубом рассчитано на два года. Тедеско 39 лет, последним местом работы специалиста была сборная Бельгии, которую он тренировал с 2023 по 2025 год. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский «Спартак», с которым занял второе место в чемпионате России в сезоне-2020/2021. Это был лучший результат московского клуба за последние четыре сезона.
Напомним, что Тедеско пришел на место Жозе Моуринью, с которым «Фенербахче» расторг контракт 29 августа. В среду, 27 августа, «Фенербахче» уступил португальской «Бенфике» со счетом 0:1 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью — 0:0. Турецкий клуб не смог отобраться в общий этап турнира после поражения в ответной встрече. Это и стало причиной для увольнения португальца.
По информации Fanatik, Моуринью получит €15 млн в качестве компенсации за увольнение. Это седьмая отставка португальца в ходе его тренерской карьеры.