Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Азербайджан
0
:
Украина
0
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.20
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Армения
1
:
Ирландия
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.10
П2
4.95
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.75
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.17
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.01
П2
1.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.71
П2
1.78
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.97
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче» вместо Моуринью

Итальянец подписал с клубом контракт на два года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Clive Mason/Getty Images

Итальянец Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера турецкого футбольного клуба «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Соглашение с клубом рассчитано на два года. Тедеско 39 лет, последним местом работы специалиста была сборная Бельгии, которую он тренировал с 2023 по 2025 год. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский «Спартак», с которым занял второе место в чемпионате России в сезоне-2020/2021. Это был лучший результат московского клуба за последние четыре сезона.

Напомним, что Тедеско пришел на место Жозе Моуринью, с которым «Фенербахче» расторг контракт 29 августа. В среду, 27 августа, «Фенербахче» уступил португальской «Бенфике» со счетом 0:1 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью — 0:0. Турецкий клуб не смог отобраться в общий этап турнира после поражения в ответной встрече. Это и стало причиной для увольнения португальца.

По информации Fanatik, Моуринью получит €15 млн в качестве компенсации за увольнение. Это седьмая отставка португальца в ходе его тренерской карьеры.