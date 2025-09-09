Экс-тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче» вместо Моуринью

Соглашение с клубом рассчитано на два года. Тедеско 39 лет, последним местом работы специалиста была сборная Бельгии, которую он тренировал с 2023 по 2025 год. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский «Спартак», с которым занял второе место в чемпионате России в сезоне-2020/2021. Это был лучший результат московского клуба за последние четыре сезона.