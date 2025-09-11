Ричмонд
Экс-игрок сборной Англии: саудовская лига на одном уровне с АПЛ

Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни считает, что чемпионат Саудовской Аравии находится на одном уровне с английской Премьер-лигой (АПЛ). Об этом сообщает The Guardian.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Роналду объездил весь мир и, вероятно, знает гораздо больше меня, ведь я играл только в Премьер-лиге, Чемпионшипе, а также в Первой и Второй лигах. Для меня чемпионат Саудовской Аравии стоит на одном уровне с Премьер-лигой.

Если бы “Аль-Ахли” играл в АПЛ, то был бы близок к топ-4. Это качественная лига, и людям не стоит задирать нос. Мы видели, как “Аль-Хиляль” играл против “Манчестер Сити” и победил их на Клубном чемпионате мира», — сказал Тоуни.

Айван Тоуни перешел в «Аль-Ахли» летом 2024 года из «Брентфорда» за 42 млн евро. Он провел за саудовский клуб 48 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне Тоуни занял второе место в бомбардирской гонке саудовской лиги, отстав от нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на два мяча.

В АПЛ Тоуни провел 85 матчей, в которых забил 36 мячей. Также на его счету семь матчей и один гол за сборную Англии. 29-летний нападающий не получил вызов в национальную команду на сентябрьские матчи против Андорры (2:0) и Сербии (5:0).