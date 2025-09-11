Ричмонд
«Челси» обвинили в 74 нарушениях при Абрамовиче

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула против «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента в период с 2009-го по 2022 год.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В ноябре 2023 года стало известно, что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением.

«Сегодня FA предъявила футбольному клубу “Челси” обвинения в нарушении положений J1 и C2 регламента Футбольной ассоциации Англии о футбольных агентах, положений A2 и A3 о работе с посредниками и положений A1 и B3 об инвестициях третьих лиц в игроков. В общей сложности против “Челси” были выдвинуты 74 обвинения. Действия, ставшие предметом обвинений, охватывают период с 2009 по 2022 год и в основном связаны с событиями, произошедшими в период с сезонов-2010/11 по 2015/16. “Челси” должен ответить до 19 сентября 2025 года», — сказано в заявлении FA.

По данным английских СМИ, среди возможных санкций, которые грозят клубу, может быть даже снятие очков с команды в нынешнем или ближайшем сезоне.

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов и владел клубом до 2022 года. За время его руководства «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.