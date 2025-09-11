«Челси» обвинили в 74 нарушениях при Абрамовиче

«Сегодня FA предъявила футбольному клубу “Челси” обвинения в нарушении положений J1 и C2 регламента Футбольной ассоциации Англии о футбольных агентах, положений A2 и A3 о работе с посредниками и положений A1 и B3 об инвестициях третьих лиц в игроков. В общей сложности против “Челси” были выдвинуты 74 обвинения. Действия, ставшие предметом обвинений, охватывают период с 2009 по 2022 год и в основном связаны с событиями, произошедшими в период с сезонов-2010/11 по 2015/16. “Челси” должен ответить до 19 сентября 2025 года», — сказано в заявлении FA.