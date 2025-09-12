Ричмонд
«Мама — моя королева». Ламин Ямаль купил дома всем свои близким

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль в подкасте Resonancia de Corazón рассказал, что исполнил мечту своей матери и купил ей дом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я рос в квартире, где кухня и спальня были в одном помещении. Я спросил маму, в каком районе она хочет жить, и мы выбрали именно тот, который ей понравился. Теперь у нее есть все, о чем она мечтала. Для меня она — королева, самый дорогой человек. Видеть ее счастливой и знать, что мой младший брат получит детство, о котором я мечтал, — это главное для меня», — сказал Ямаль.

18-летний футболист также заявил, что купил дома для своего отца и бабушки. Его родители эмигрировали в Испанию из Африки и развелись, когда Ламину было три года. У Ямаля есть младший единоутробный брат Кейн, который родился в 2022 году.

В этом сезоне Ямаль провел три матча за «Барселону», в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. В мае этого года каталонский клуб продлил со своим воспитанником контракт до 2031 года и передал ему 10-й номер, под которым c 2008 по 2021 год выступал Лионель Месси.

По информации Capology, годовая зарплата Ямаля по новому контракту с «Барселоной» составляет 16,7 млн евро в год до вычета налогов.

«Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на два очка. В воскресенье, 14 сентября, «сине-гранатовые» дома сыграют с «Валенсией». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

