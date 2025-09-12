Ричмонд
Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид 13 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 17:15 мск и пройдет на стадионе «Реале Арена» («Аноэта») в Сан-Себастьяне. Главный арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано. Игру «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид в прямом эфире покажет канал «Футбол 2» холдинга «Матч ТВ», а также. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Если вы забыли за время паузы в европейском клубном футболе на матчи сборных — мадридский «Реал» под руководством Хаби Алонсо безупречно стартовал в чемпионате Испании, выиграв все три матча, у «Осасуны» (1:0), «Овьедо» (3:0) и «Мальорки» (2:1), не показав при этом какой-то безраздельной доминации. Но королевский клуб аккуратно прикарманил все очки, чем кроме него может похвастать только «Атлетик» из Бильбао. У главных конкурентов из «Барселоны» уже есть потери после ничьи в Мадриде с «Райо Вальекано».

Что касается «Реал Сосьедад», команда Арсена Захаряна, который возвращается, но никак не вернется в строй то ли из-за проблем со здоровьем, то ли из-за позиции нового главного тренера Серхио Франсиско, начала сезон плохо: две ничьи, поражение от новичка Ла Лиги «Овьедо» и ни одной победы. Как и в прошлом сезоне, команда пока в нижней части турнирной таблицы, хотя амбиции басков, безусловно, куда серьезнее. Результаты и расписание чемпионата Испании по футболу вы можете найти здесь.

Вспомнит тренер о Захаряне или нет — в этой игре хворающему «Сосьедаду», кажется, рассчитывать не на что, уж слишком мощен и разнообразен в атаке соперник. Букмекеры отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1,60, а шансы «Реала Сосьедад» оценили в 5,20. Ничья идет с коэффициентом 4,30. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,75, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,80. Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу клуба из Мадрида за 8,00.

