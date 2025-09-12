Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид 13 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Вспомнит тренер о Захаряне или нет — в этой игре хворающему «Сосьедаду», кажется, рассчитывать не на что, уж слишком мощен и разнообразен в атаке соперник. Букмекеры отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1,60, а шансы «Реала Сосьедад» оценили в 5,20. Ничья идет с коэффициентом 4,30. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,75, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,80. Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу клуба из Мадрида за 8,00.