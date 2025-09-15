Ричмонд
Руни оценил разгром «Юнайтед» от «Ман Сити»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал разгромное поражение «красных дьяволов» в дерби с «Сити».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, «Манчестер Сити» в матче 4-го тура АПЛ обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд (53-я минута, 68), еще один гол на счету Фила Фодена (18).

— На «Этихаде» можно было проиграть этот матч, но я не видел ни одного подката — даже при счете 2:0 или 3:0. Я не видел, чтобы кто-то сказал: «Знаете что, я этого не потерплю», получил желтую карточку или совершил подкат. Это страсть, это желание.

Я хочу быть таким же позитивным и поддерживать тренера и игроков, но очень сложно просто сидеть здесь и говорить, что мы видим прогресс. По крайней мере, мы видим вещи, которые принесут результаты в ближайшем будущем.

Единственный положительный момент, который я могу отметить, — это то, что они действительно много навесили в штрафную и действительно попали в некоторые хорошие зоны", — приводит слова Руни Daily Mail.

После четырех туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 4 очками. «Манчестер Сити» с 6 очками располагается на 8-м месте.