Гиганты футбольных полей: самые яркие высокорослые игроки

Футбол традиционно ассоциируется с техникой, скоростью и выносливостью. Однако в истории этой игры всегда находилось место для «гигантов» — игроков, чей рост значительно превышал средние показатели. Высокие футболисты на поле бросаются в глаза сразу: они доминируют в воздухе, выигрывают единоборства и становятся грозным оружием при стандартных положениях. Но вместе с этим им приходилось доказывать, что помимо физики у них есть и техника, и интеллект.