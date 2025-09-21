ПСВ принимает «Аякс» в чемпионате Нидерландов: видеотрансляция

Одни из самых титулованных клубов Нидерландов встретятся между собой. Игра пройдет на стадионе «Филипс Стадион».
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.20
П2
4.00
перерыв
Спартак
0
:
Крылья Советов
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.98
П2
2.60
16:00
Кремонезе
–
:
Парма
–
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.19
П2
2.78
16:00
Торино
–
:
Аталанта
–
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.32
П2
2.25
16:00
Борнмут
–
:
Ньюкасл Юнайтед
–
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.44
П2
3.30
16:00
Сандерленд
–
:
Астон Вилла
–
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.40
П2
2.15
16:00
Париж
–
:
Страсбур
–
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.56
П2
2.95
16:30
Айнтрахт Ф
–
:
Унион Б
–
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.53
П2
5.10
17:00
Балтика
–
:
Ростов
–
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.45
П2
4.30
17:15
Мальорка
–
:
Атлетико
–
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.71
П2
1.76
Осер
–
:
Тулуза
–
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.35
П2
2.43
Гавр
–
:
Лорьян
–
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.39
П2
3.60
Монако
–
:
Метц
–
П1
X
П2
18:30
Арсенал
–
:
Манчестер Сити
–
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.85
П2
3.90
18:30
Байер
–
:
Боруссия М
–
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
5.40
19:00
Фиорентина
–
:
Комо
–
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.34
П2
2.95
19:30
Краснодар
–
:
Зенит
–
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.75
19:30
Эльче
–
:
Овьедо
–
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.51
20:30
Боруссия Д
–
:
Вольфсбург
–
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.83
П2
5.30
21:45
Интер
–
:
Сассуоло
–
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.92
П2
9.50
21:45
Марсель
–
:
ПСЖ
–
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.10
П2
1.90
22:00
Барселона
–
:
Хетафе
–
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.17
П2
11.50
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2