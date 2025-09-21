ПСВ принимает «Аякс» в чемпионате Нидерландов: видеотрансляция

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.20
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
0
:
Крылья Советов
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.98
П2
2.60
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.19
П2
2.78
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.32
П2
2.25
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.44
П2
3.30
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.40
П2
2.15
Футбол. Франция
16:00
Париж
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.56
П2
2.95
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.53
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Испания
17:15
Мальорка
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.71
П2
1.76
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.35
П2
2.43
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.39
П2
3.60
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.85
П2
3.90
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
5.40
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.34
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.75
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.51
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.83
П2
5.30
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.92
П2
9.50
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.10
П2
1.90
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.17
П2
11.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

ПСВ принимает «Аякс» в чемпионате Нидерландов: видеотрансляция

В воскресенье, 21 сентября, ПСВ и «Аякс» сыграют в матче 6 тура Чемпионата Нидерландов по футболу.

Одни из самых титулованных клубов Нидерландов встретятся между собой. Игра пройдет на стадионе «Филипс Стадион».