Отец Ямаля обрушился с критикой на организаторов «Золотого мяча»

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, остался недоволен итогами церемонии вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе в этом году стал вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле. Ямаль занял в голосовании второе место.

«Я считаю, что это величайшее… Не скажу ограбление, но моральный ущерб, нанесенный человеку. Я считаю, что Ламин Ямаль — лучший футболист в мире, с огромным отрывом, с громадным отрывом. Не потому, что он мой сын, а потому, что он лучший игрок в мире. Я считаю, что у него нет соперников. Мы должны признаться, что здесь произошло нечто очень странное. В следующем году “Золотого мяч” будет нашим», — сказал Насрауи.

Ямаль второй год подряд стал обладателем «Копа Трофи», вручаемый лучшему молодому футболисту мира не старше 21 года.

В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 62 матча во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 26 голевых передач. Он выиграл с «сине-гранатовыми» три трофея: Ла Лигу, а также Кубок и Суперкубок Испании.