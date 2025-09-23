Отец Ямаля обрушился с критикой на организаторов «Золотого мяча»

Обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе в этом году стал вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле. Ямаль занял в голосовании второе место.
«Я считаю, что это величайшее… Не скажу ограбление, но моральный ущерб, нанесенный человеку. Я считаю, что Ламин Ямаль — лучший футболист в мире, с огромным отрывом, с громадным отрывом. Не потому, что он мой сын, а потому, что он лучший игрок в мире. Я считаю, что у него нет соперников. Мы должны признаться, что здесь произошло нечто очень странное. В следующем году “Золотого мяч” будет нашим», — сказал Насрауи.
Ямаль второй год подряд стал обладателем «Копа Трофи», вручаемый лучшему молодому футболисту мира не старше 21 года.
В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 62 матча во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 26 голевых передач. Он выиграл с «сине-гранатовыми» три трофея: Ла Лигу, а также Кубок и Суперкубок Испании.