Роналдиньо и Winline возвращают в футбол магию и незабываемые эмоции

Знаменитый бразильский «Волшебник» Роналдиньо — один из самых ярких и титулованных футболистов в истории — стал амбассадором WINLINE. Цель такой коллаборации — вернуть в футбол яркие эмоции, присущую ему магию, а также знакомое каждому болельщику ощущение праздника.

Стартом кампании стала премьера видео с Роналдиньо в главной роли «Верни азарт в футбол» о ярком, эмоциональном, непредсказуемом и вдохновляющем футболе 2000-х.

Ролик переносит зрителей в атмосферу тех лет, когда в футболе превыше всего ценилось творчество и индивидуальное мастерство, футбол смотрели и обсуждали с друзьями и соседями, а у юных болельщиков на стене висели плакаты с любимыми игроками.

В ролике Роналдиньо вспоминает период, когда он играл за «Барсу» и проводит параллель с тем, как в то же самое время в России с полной самоотдачей играли в футбол и болели за своих кумиров в каждом дворе. Каждого, кто помнит нулевые, в ролике ждет целый ряд артефактов, вызывающих особые эмоции и теплые воспоминания.

Роналдиньо подчеркивает, что футбол может дарить те же яркие эмоции и сегодня — даже если мы перестали следить за любимой игрой, никогда не поздно вернуть этот незабываемый праздник в свою жизнь.

Я благодарен судьбе, что моя игра приносила людям счастье. И сегодня я рад объединить усилия с командой WINLINE, которая, как и я, верит, что футбол и весь спорт в целом, нужно развивать, популяризировать, чтобы он продолжал дарить яркие эмоции, драйв и спортивный азарт и объединять миллионы людей по всему миру. Вместе мы создадим для болельщиков нечто по-настоящему уникальное, ведь мы говорим на одном языке — языке футбола.

Роналдиньо

«Роналдиньо — не просто великий игрок. Он — символ красоты футбола, той непредсказуемой магии, которая заставляет сердца болельщиков биться чаще. Для нас большая честь сотрудничать с ним. Творческий подход Роналдиньо к решению любой задачи и его любовь к игре идеально сочетаются с нашим видением. Именно так мы и “делаем разницу” — вместе мы хотим дарить фанатам игры по-настоящему незабываемые эмоции, выходящие за рамки привычного», — рассказал Александр Запольских, директор по маркетингу WINLINE.

Известно, что в дальнейшем фанатов футбола ждут и другие проекты с участием Роналдиньо от WINLINE, детали которых будут раскрываться в ближайшие месяцы.