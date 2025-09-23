Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
7.43
X
4.70
П2
1.47
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.66
П2
1.40
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
0
:
Сокол
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
П1
X
П2

Ламин Ямаль поздравил Дембеле с получением «Золотого мяча»

Футболист’Барселоны«Ламин Ямаль прокомментировал в социальных сетях итоги церемонии вручения “Золотого мяча”.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ламин Ямаль поздравил Усмана Дембеле с заслуженной наградой, отметив успешный сезон французского нападающего.

«Замысел бога идеален: “Нужно взбираться, чтобы достичь вершины”. Рад выиграть трофей имени Копа (лучший игрок до 21 года) второй раз и поздравляю Усмана Дембеле с наградой и отличным сезоном», — написал 18-летний футболист.

Ямаль занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» 2025 года.

В минувшем сезоне испанский вингер принял участие в 55 матчах за «Барселону» и сборную Испании, забив 18 голов и отдав 25 результативных передач. Дембеле, признанный лучшим футболистом года, отметился 35 голами и 16 ассистами в 53 играх за «ПСЖ». Вместе с парижским клубом он выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов УЕФА.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше