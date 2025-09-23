Ламин Ямаль поздравил Дембеле с получением «Золотого мяча»

В минувшем сезоне испанский вингер принял участие в 55 матчах за «Барселону» и сборную Испании, забив 18 голов и отдав 25 результативных передач. Дембеле, признанный лучшим футболистом года, отметился 35 голами и 16 ассистами в 53 играх за «ПСЖ». Вместе с парижским клубом он выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов УЕФА.