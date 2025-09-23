Ламин Ямаль поздравил Дембеле с получением «Золотого мяча»

Ламин Ямаль поздравил Усмана Дембеле с заслуженной наградой, отметив успешный сезон французского нападающего.
«Замысел бога идеален: “Нужно взбираться, чтобы достичь вершины”. Рад выиграть трофей имени Копа (лучший игрок до 21 года) второй раз и поздравляю Усмана Дембеле с наградой и отличным сезоном», — написал 18-летний футболист.
Ямаль занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» 2025 года.
В минувшем сезоне испанский вингер принял участие в 55 матчах за «Барселону» и сборную Испании, забив 18 голов и отдав 25 результативных передач. Дембеле, признанный лучшим футболистом года, отметился 35 голами и 16 ассистами в 53 играх за «ПСЖ». Вместе с парижским клубом он выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов УЕФА.