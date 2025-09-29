Турецкий клуб «Ени Малатьяспор» прервал серию из 60 поражений

После трагедии «Ени Малатьяспор» принял решение сняться с Первой лиги Турции, в результате чего в оставшихся 13 матчах ему были засчитаны технические поражения. Клуб полностью пропустил сезон-2023/24, после чего вернулся в Первую лигу, однако ситуация в клубе оставалась крайне тяжелой. Из-за больших затрат на восстановление инфраструктуры клуб едва мог выплачивать зарплаты, из-за чего возникли серьезные трудности с комплектацией состава. В итоге команда была собрана в основном из воспитанников академии, которые не сумели подписать контракты с другими клубами.