Турецкий клуб «Ени Малатьяспор» прервал серию из 60 поражений

Футбольный клуб «Ени Малатьяспор», выступающий в третьем по силе дивизионе Турции, прервал 60-матчевую серию поражений.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Накануне «Ени Малатьяспор» на выезде сыграл вничью со столичным клубом «Анкара Демирспор» (1:1) и набрал первое очко за 974 дня.

Затяжная серия неудач «Ени Малатьяспор» началась 4 февраля 2023 года, когда он на выезде уступил «Ризеспору» (1:5). Спустя два дня в Турции произошло разрушительное землетрясение, которое унесло жизни свыше 50 тыс. человек. Одним из его эпицентров стал город Малатья на юго-востоке Турции, в котором базируется «Ени Малатьяспор». Среди погибших оказался 28-летний вратарь клуба Ахмет Эйюп Тюркаслан.

После трагедии «Ени Малатьяспор» принял решение сняться с Первой лиги Турции, в результате чего в оставшихся 13 матчах ему были засчитаны технические поражения. Клуб полностью пропустил сезон-2023/24, после чего вернулся в Первую лигу, однако ситуация в клубе оставалась крайне тяжелой. Из-за больших затрат на восстановление инфраструктуры клуб едва мог выплачивать зарплаты, из-за чего возникли серьезные трудности с комплектацией состава. В итоге команда была собрана в основном из воспитанников академии, которые не сумели подписать контракты с другими клубами.

В сезоне-2024/25 «Ени Малатьяспор» проиграл 38 из 38 матчей с общим счетом 14:153 и вылетел во Вторую лигу, где стартовал с пяти поражений. Еще три матча «желто-черные» проиграли в Кубке Турции. Таким образом, «Ени Малатьяспор» благодаря ничьей с клубом «Анкара Демирспор» прервал одну из самых затяжных серий поражений в истории мирового футбола.

Стоит отметить, что с 2017 по 2022 год «Ени Малатьяспор» выступил в турецкой Суперлиге. В сезоне-2018/19 клуб из Малатьи опередил «Фенербахче» и финишировал на пятом месте, благодаря чему получил право сыграть в отборе Лиги Европы. «Ени Малатьяспор» по сумме двух встреч прошел люблянскую «Олимпию» (2:2, 1:0), а затем уступил белградскому «Партизану» (1:3, 1:0).