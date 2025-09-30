Когда чудеса становятся реальностью: неожиданные чемпионы Бундеслиги

Секрет успеха был прост: железная дисциплина и минимализм. «Айнтрахт» набрал такой ход, что разгромил состав будущих легенд Мюнхена с Зеппом Майером, Францем Беккенбауэром и Гердом Мюллером со счетом 5:2. Команда забила меньше всех среди чемпионов того времени (49), но почти никому не позволяла отличаться в ответ. Центральная ось с защитниками и голкипером Хорстом Вольтером превратилась в стену. Этот титул стал настоящим чудом и до сих пор остается единственным в истории клуба.