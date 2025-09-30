«Милан» и «Интер» снесут стадион «Сан-Сиро»

Источник отмечает, что городской совет Милана принял окончательное решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану», делящим эту арену между собой. Городской совет Милана принял решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану» 24 голосами против 20. Сумма сделки составила 197 миллионов евро. Клубы после получения права собственности снесут стадион, чтобы построить в Милане более современное и функциональное сооружение.