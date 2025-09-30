Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.55
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Аталанта
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.03
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Реал
Все коэффициенты
П1
26.00
X
12.50
П2
1.11
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.90
П2
3.70
Футбол. Кубок России
20:30
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.43
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.93
П2
2.16
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.80
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.13
П2
7.23
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
20.00
X
9.75
П2
1.14

«Милан» и «Интер» снесут стадион «Сан-Сиро»

Миланские клубы добились разрешения городских властей на снос построенного в 1926 году стадиона «Сан-Сиро».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Стадион «Сан-Сиро», также известный как «Стадион Джузеппе Меацца», где свои домашние матчи проводят «Интер» и «Милан», будет снесен. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на итоги голосования городского совета.

Источник отмечает, что городской совет Милана принял окончательное решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану», делящим эту арену между собой. Городской совет Милана принял решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану» 24 голосами против 20. Сумма сделки составила 197 миллионов евро. Клубы после получения права собственности снесут стадион, чтобы построить в Милане более современное и функциональное сооружение.

Manica и Foster + Partners, два всемирно известных архитектурных бюро, выбранных «Интером» и «Миланом», должны разработать проект новой арены в течение следующих 12 месяцев. Начало строительства планируется в первой половине 2027 года, а открытие — в 2031-м. Таким образом, на новом стадионе могут провести матчи Евро-2032, который примет Италия и Турция.

«Сан-Сиро» был построен в 1926 году, последняя реконструкция проводилась в 1989-м. Он принимал матчи ЧМ-1934, ЧМ-1990, Евро-1980, финалы Кубка европейских чемпионов 1965 и 1970 годов, Лиги чемпионов 2001-го и 2016-го.

В год столетия стадиона на «Сан-Сиро» пройдет церемония открытия Зимних Олимпийских Игр 2026 года.