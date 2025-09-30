«Милан» и «Интер» снесут стадион «Сан-Сиро»

Источник отмечает, что городской совет Милана принял окончательное решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану», делящим эту арену между собой. Городской совет Милана принял решение о продаже стадиона «Интеру» и «Милану» 24 голосами против 20. Сумма сделки составила 197 миллионов евро. Клубы после получения права собственности снесут стадион, чтобы построить в Милане более современное и функциональное сооружение.
Manica и Foster + Partners, два всемирно известных архитектурных бюро, выбранных «Интером» и «Миланом», должны разработать проект новой арены в течение следующих 12 месяцев. Начало строительства планируется в первой половине 2027 года, а открытие — в 2031-м. Таким образом, на новом стадионе могут провести матчи Евро-2032, который примет Италия и Турция.
«Сан-Сиро» был построен в 1926 году, последняя реконструкция проводилась в 1989-м. Он принимал матчи ЧМ-1934, ЧМ-1990, Евро-1980, финалы Кубка европейских чемпионов 1965 и 1970 годов, Лиги чемпионов 2001-го и 2016-го.
В год столетия стадиона на «Сан-Сиро» пройдет церемония открытия Зимних Олимпийских Игр 2026 года.