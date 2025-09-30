«Арсенал» продлил контракт с Салиба до 2030 года

Прежний контракт с 24-летним французом истекал летом 2027 года. Новое соглашение с игроком будет рассчитано до лета 2030 года.
«Мы очень рады, что Вильям связал свое будущее с нами и станет частью того, что мы строим здесь. За последние три сезона Вильям стал невероятным защитником: его спокойствие, интеллект и физические данные делают его одним из лучших в мире. Он продолжит свое развитие в “Арсенале”, чтобы достичь новых высот. Его стабильность, зрелость и способность влиять на ход матчей остаются быть огромным преимуществом для нас, и мы с нетерпением ждем еще множества отличных выступлений с его участием в центре нашей защиты», — сказал спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта.
По информации инсайдеров, продление контракта с Салиба произошло на фоне интереса к защитнику со стороны мадридского «Реала», «Пари Сен-Жермен» и двух клубов из Саудовской Аравии. При этом француз получил прибавку к зарплате.
Салиба перешел в «Арсенал» летом 2019 года из «Сент-Этьена» за 30 млн евро. Он провел за «канониров» 140 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Вместе с «Арсеналом» Салиба дважды выигрывал Суперкубок Англии.
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. В среду, 1 октября, лондонский клуб в Лиге чемпионов дома сыграет с «Олимпиакосом». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.